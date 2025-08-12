Ministro Presidencia y la ASNEP fortalecen plan estratégico RD

Direcivos de la entidad junto al ministro José paliza.

SANTO DOMINGO. – Directivos de la Asociación Nacional de Empresas Publicitarias (ASNEP) y el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sostuvieron un encuentro dirigido a estrechar vínculos.

Paliza y el presidente de ASNEP, Robinson Basden, encabezaron la iniciativa “Conversatorio Empresarial”, el cual busca crear un canal de acercamiento con los líderes económicos, políticos y sociales.

El momento fue propicio para presentarle el Plan Estratégico 2025-2026 previsto por la Asociación, encaminado a promover una publicidad socialmente responsable en beneficio del pueblo.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

La ASNEP encamina esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento del sector, y para ello cuenta con unas 28 empresas de publicidad exterior con cobertura en los 158 municipios y las 32 provincias.

Dichas entidades aportan a la economía de la República Dominicana y poseen una nómina de alrededor de 889 empleados.

Tienen un catálogo de más de 4,732 espacios publicitarios digitales y tradicionales, lo que garantiza un mayor impacto y cobertura de cualquier campaña publicitaria en el territorio nacional.

