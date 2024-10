Ministro dice Gobierno invierte US$1,600 mm en obras viales

El ministro de Obras Públicas Deligne Ascensión mientras disertaba en Perú

LIMA, Perú. – El gobierno del presidente Luis Abinader ha invertido en República Dominicana US$1600 millones para mejorar la conectividad vial y construcción de puertos como un eje transversal de desarrollo y competitividad, dijo el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de este país caribeño, Deligne Ascención.

El funcionario pronunció una conferencia en la Convención Regional de Carreteras Latinoamericana, en la que enumeró una serie de proyectos de desarrollo que a nivel oficial son ejecutados en su país en las áreas de turismo, agricultura, zonas francas y exportaciones.

“En los últimos años, República Dominicana se ha posicionado como una potencia turística, logrando que más de 10 millones de turistas visiten el país en el año 2023 siendo el segundo en América Latina con mayor cantidad de visitas”, dijo.

Explicó que, en los primeros siete meses de 2024, ha logrado un crecimiento «sostenido y extraordinario» en el sector turístico, alcanzando un récord de 6,968,449 visitantes. Este aumento lleva el total de visitas desde agosto de 2020 a julio de 2024 a 31,947,565.

REGIÓN SUR

La inversión en la región Sur incluye la ampliación de la carretera Sánchez con una inversión de más de US$130 millones, la segunda etapa de la circunvalación de Baní con US$ 41,209 millones, la ampliación y reacondicionamiento de la autopista 6 de Noviembre con US$ 65 millones, la recién inaugurada circunvalación de Azua con US$83,500 millones y el puerto de Cabo Rojo con US$ 40 millones.

REGIÓN ESTE

En la región Este del país la inversión supera los US$120 mil millones de dólares con el fin de que haya un impacto positivo en la generación de empleo, disminución en los costos de transporte, reducción en los tiempos de desplazamiento así como otros apoyos al desarrollo turístico y agrícola de esta región.

Uno de estos proyectos es el de la carretera San Pedro-Miches, en la cual son invertidos más de US$120 millones de dólares.

REGIONES NORTE, NOROESTE Y NORDESTE

Ascensión dijo que la región Norte, compuesta por 14 provincias, se transforma desde el kilómetro 8 de la autopista Duarte hasta Montecristi, con una inversión de más de US$ 260 millones.

Agregó que otros proyectos que son ejecutados son la circunvalación de Navarrete (US$100 millones), el puerto de Manzanillo (US$100 millones), la autopista Duarte-La Vega (US$70 millones) y la Piedra Blanca–Maimón-Cotuí (US$50 millones), el malecón de Nagua (US$48,000) y la circunvalación de San Francisco de Macorís (US$ 42 millones).

