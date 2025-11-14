Ministro de Educación premia estudiantes máxima excelencia

SANTO DOMINGO.-El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, entregó el Galardón Diploma de Máxima Excelencia a 150 estudiantes del nivel Secundario pertenecientes a las 18 Direcciones Regionales del país, en reconocimiento a su rendimiento académico, valores humanos y compromiso social.

La premiación forma parte del Programa de Reconocimiento al Mérito Estudiantil, establecido mediante la Orden Departamental 1796, iniciativa que busca trascender el ámbito académico para resaltar la formación integral de los jóvenes.

El ministro De Camps expresó que cada uno de los estudiantes galardonados representa lo mejor del sistema educativo y de la nación dominicana, y que son la prueba viva de que la excelencia no es privilegio de unos pocos, sino el resultado del compromiso, la disciplina y los valores que se cultivan todos los días.

Aseguró que «la excelencia no es un título, sino una actitud”, y que el Programa de Reconocimiento al Mérito Estudiantil se convierte en una escuela de ciudadanía donde el talento se une con la virtud de dar toda la forma necesaria a una nueva generación de dominicanas y dominicanos íntegros, creativos y solidarios.

«Lo que hoy se celebra es el fruto de la constancia, de la disciplina y del amor por el conocimiento que ustedes han podido desempeñar durante sus años en la Secundaria. Este galardón Diploma de Máxima Excelencia no es solamente un reconocimiento académico, es una proclamación pública del valor, del esfuerzo, del mérito y de los principios que engrandecen a todos y cada uno y, a través de ustedes, a la juventud de nuestro país», expresó el ministro.

Dijo que ser máxima excelencia es haber recorrido un camino exigente, lleno de noches de estudios, de perseverancia silenciosa y de compromiso, y es demostrar que el talento florece cuando se combina con la ética, que la inteligencia cobra sentido cuando se pone al servicio del bien y que la educación es en esencia un acto de amor al futuro.

Los galardonados recibieron medallas, diplomas y equipos tecnológicos. Entre los estudiantes con mayor índice académico figuran: Stephanie Franchesca Figuereo Sena, Jhowmark Ogando Montero, Yanny Alexandra de la Rosa, Enmanuel Germesén de los Santos, Aderling Santana Vásquez, Evanyelys Castillo Báez, Lifany Florencio Cleto, Ashley García Valerio, Aidelkys Francisco Toribio, Avril Gabriela Lázaro Pérez, Adriana Herrera Ciriaco, Diannessy Franciary Constanzo Zorrilla, Luis Jonathan Alcántara, Yulian Daniel de la Cruz, Vianca Báez de la Rosa, Grismeiry García Lora, Emely Manzueta Marte y Ana Grismerlyn José Pérez.

Las palabras de agradecimiento en nombre de sus compañeros, la estudiante Diannessy Franciary Constanzo Zorrilla, perteneciente del Distrito Educativo 12-03 de El Seibo, expresó que este logro representa años de esfuerzo, de estudio constante y el compromiso de usar el conocimiento para transformar, inspirar y servir.

“La verdadera excelencia no sólo está en destacar sobre los demás, sino en contribuir para que todos avancemos juntos. El compromiso es de seguir sirviendo, seguir aprendiendo y contribuyendo al desarrollo de nuestro país con responsabilidad y pasión”, dijo la estudiante.

El Galardón Diploma de Máxima Excelencia tiene como objetivo motivar a los jóvenes a convertirse en líderes positivos y agentes de cambio en sus centros educativos y comunidades.

A través de este programa, se les proporciona un espacio crucial para la reflexión y el fortalecimiento de sus competencias, actitudes y valores, creando un puente práctico entre el aprendizaje teórico y la contribución significativa al desarrollo humano, social y cultural.

En el programa se contemplan cinco galardones: Cuadro de Honor, Estudiante Meritorio del Mes, Medalla al Mérito Estudiantil, Diploma de Excelencia se otorga en los Distritos y Regionales Educativas Diploma de Máxima Excelencia.

El acto de premiación fue organizado por la Dirección de Orientación y Psicología, del Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos.

