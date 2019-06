Ministro asegura que DM “no manchará” su nombre modificando la Constitución

SANTO DOMINGO.- El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Isidoro Santana, aseguró que el presidente Danilo Medina no se aventurará a modificar la Constitución y “manchar su nombre después de haber hecho una de las mejores gestiones de Gobierno en el país”.

“Una eventual modificación a la Constitución de la República no es correcta, y no es el momento para ello. Entiendo que el presidente Danilo Medina después de haber hecho una de las mejores gestiones de Gobierno en el país en la época moderna no va a manchar su nombre frente a la historia embarcándose en una cosa de esa naturaleza”, destacó.

Respecto al comunicado de la Embajada de Estados Unidos, en el que considera que el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia, Santana manifestó que “los procesos de la sociedad dominicana son decisiones propias del país, y ningún otro país debería opinar”.

Santana habló en la sede del MEPyD durante el acto de entrega de un millón de dólares para contrarrestar los efectos de la sequía en el país por la República Popular China.