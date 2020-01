El ministro Antonio Peña Mirabal defiende el 4 % del PIB a la educación

SANTO DOMINGO. – El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, afirmó ante todo su gabinete que mientras sea el titular de esa institución defenderá con toda su energía cada centavo del 4 por ciento del Producto Interno Bruto que destina el gobierno central para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Al encabezar un encuentro nacional con los viceministros y los directores generales del MINERD para pasar balance a los logros alcanzados el pasado año 2019, además de plantearse los retos por delante, Peña Mirabal instó a sus colaboradores a manejarse con la más alta prudencia y honestidad en el ejercicio de sus funciones, ya que no tolerará ninguna acción dolosa que atente contra los recursos públicos.

“Ese valor que la gente le da al 4% hay que preservarlo y no podemos permitir que por momentos coyunturales se cuestione toda una Revolución Educativa del presidente Danilo Medina. No podemos permitir que las escuelas sean usadas con fines políticos porque, para mí, la educación es sagrada, no importa el partido o candidato que sea”, precisó.

En su discurso en el evento, Peña Mirabal manifestó que el presupuesto educativo debe ser sagrado para toda la comunidad educativa, iniciando con el personal administrativo, por lo que fue enfático al precisar que no usará los fondos estatales para fines electorales.

“Si eso, usar los recursos públicos, amerita que deba salir del Ministerio de Educación, pues lo haré sin pensarlo dos veces, porque este 4 % le ha costado mucho a la sociedad y la palabra del Presidente Medina está ahí. Mientras esté en el MINERD defenderé centavo a centavo, porque ese dinero es del pueblo”, reiteró.

Aprovechó la presencia de los directores regionales y distritales escolares para solicitarles que aumenten la vigilancia en sus respectivas demarcaciones para evitar que se generen situaciones que puedan ser mal interpretadas en esta coyuntura electoral, además de exigirles que bajo ningún concepto pueden descuidar sus funciones.

Educación avanza

La presencia de la plana mayor de Educación se debió a un proceso de evaluación del desempeño durante el 2019 y determinar las prioridades del año en curso.

En el taller “Prioridades del MINERD para el 2020” también se expresó el viceministro Víctor Sánchez, quien detalló parte de los logros del pasado ciclo educativo.

Sánchez, viceministro de Planificación y Desarrollo Educativo, precisó que se ha avanzado de forma significativa en ampliar la Jornada Escolar Extendida, la carrera y capacitación docente, la cobertura en los niveles Inicial y Media, el modelo de Atención Integral a la Primera Infancia, República Digital Educación y un extenso proceso de construcción de aulas donde se pasó de 33,500 en el 2012 a más de 51,000 hasta la fecha, con unas 6,000 que entrarían al sistema este año.

of-am