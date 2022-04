Ministra Cultura aclara no invitó a panel usando nombre Academia

Milagros Germán y José Chez Checo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio de Cultura aclaró que no ha cursado ninguna invitación en nombre de la Academia Dominicana de la Historia invitando a una actividad en la Feria del Libro, como salió publicado en algunos medios periodísticos. Indicó que un mensaje que José Chez Checo, presidente dicha academia, recibió por WhatsApp convocándolo a dicha actividad no fue una comunicación oficial de ese ministerio. La aclaración está contenida en una misiva que la ministra de Cultura, Milagros Germán, envió a Chez Checo en la que se refiere a una queja de este último porque supuestamente en la Feria del Libro se usó inconsultamente el nombre de la Academia Dominicana de la Historia, como coauspiciadora de un panel sobre el escritor Julio Genaro Campillo Rey. Germán lamenta que la Academia fuera sorprendida en su buena fe y que se creara malestar en la misma. “Este malestar en la prestigiosa institución que usted preside, devino en una crítica injustificada, no constructiva, contra los esfuerzos desplegados por este ministerio para recuperar esta fiesta cultural que es la Feria Internacional del Libro”, dice.