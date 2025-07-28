Dólar sigue en alza en RD; este lunes era vendido a RD$61.08
SANTO DOMINGO.- El dólar subió siete centavos y este lunes era vendido en República Dominicana a RD$61.08.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: 60.58
Venta: 61.08.
Al 80 lo veremos pronto 2 veces el Dólar a Subido Alto y a Sido cuando El PRMierda está en el poder porque no saben Gobernar sigan Vendiendo su Voto ( El Loco y El Árabe 2 Basuras )
ES QUE LOS QUE EMPOBRECEN EL PAIS SON LOS RICOS VIVEN COMPRANDO EN EL EXTRANJERO EN DOLARES PARA VENDER EN PESOS Y LUEGO GANAR UN GRAN POR CIENTO DE ESAS VENTAS Y LUEGO VOLVER A COMPRAR DOLARES PARA SEGUIR HACIENDO ESE MISMO NEGOCIO Y NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR.VENDANLE A ESA GENTE Y LOS QUE GANAN MUCHO EN PESOS EN PROPORCION A LOS DOLARES QUE PRODUCEN Y LE ENTRAN AL B ANCO CENTRAL O AL PAIS.
2. NO PODEMOS SALIR DEL ATRASO ECONOMICO, DE SALUD Y CULTURAL CON ESE MANEJO DE LA ECONOMIA, DONDE LOS QUE NO PRODUCEN UN CENTAVO DE DOLAR LOS GASTAN A RAUDALES. AQUI LOS QUE PRODUCEN LOS DOLARES QUE SON LOS PRODUCTORES AGRICOLAS NO GASTAN UN CENTAVO, SECAN, CAFE,CACAO EN LAS CALLES EN LOS PUEBLOS Y NO GASTAN UN CENTAVO DE ESOS PRODUCTOS QUE SE VENDEN EN EL EXTRANJERO, ASI COMO LOS QUE VENDEN MANGOS, AGUACATES, GUINEO, TABACO, YAUTIA, AJIES ,ETC. ESOS PRODUCTORES DE DOLARES QUE SON MAS DE LO SE PRODUCE POR EL TURISTO , NO GASTAN UN CENTVO,.SI TRADUCIMOS EN… Leer mas »
3. AQUI LOS BUROCRATAS QUE GANAN QUE GANAN MUCHOS MILES DE PESOS MENSUALES, COMO LOS DIPITADOS, SENADORES, MINISTERIOS, ENCARGADOS DPARTAMENTALES, SINDICOS, REGIDORES, LES DAN PASAPORTE DIPLOMATICOS PARA QUE SALGAN DEL PAIS A GASTAR DOLARES SIN PRODUCIR UN CENTAVO DE DOLAR,. COMO LO ESTAN HACIENDO, NO HAY FORMA DE QUE AL PAIS SE LO LLEVE EL DIABLO,PORQUE NUNCA HABRA CONQUE RESOLVER LAS NECESIDADES DE LOS DUENOS DE ESE DINERO QUE EL EL PUEBLO. ESO TAMBIEN SE LE PUEDE LLAMAR ROBO.
4. PERO NO SOLO ESO, ESA GENTE NO CONSUME UN PRODUCTO MADE IN DOMINICAN REPUBLIC, CONSUMEN WISKY, VINOS, QUESOS, JAMON ,COCINAN CON ACEITE,VERDE, LAS PICADERAS, CON ACEITUNAS RELLENAS SIN SEMILLAS, ETC. TODO ES DOLARES, LOS CARROS SUPER CAROS, QUE DESDE LA GASOLINA, ACEITE DEL MOTOR, GOMAS, Y TODOS SUS ACCESORIOS TIENEN QUE SER COMPRADOS CON DOLARES, PERO ADEMAS ELLOS NO COMPRAN EN TIENDA LOCAL AUNQUE SUS PRODUCTOS SEAN EXTRANJEROS, ELLOS COMPRAN EN AMANZON Y SE LO ENVIAN EN CORRIER A LA CASA.SON VERDADEROS GUSANOS GRANDE QUE SE LE COMEN TODA LA CARNE AL PAIS.ESOS QUE LE LLAMAN GENTE DE PRIMERA… Leer mas »
La transparencia lo dejará al 90 * 1.
Se le ha caido el pais a este gobierno.
¡¡Dios mio!!
Dr. Raúl Hernández P.