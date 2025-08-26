Opina en RD se necesitan más recursos para prevenir maltratos
Santo Domingo, 26 ago.- La ministra dominicana de Interior y Policía, Faride Raful, lamentó hoy los recientes maltratos contra niños, por lo que reiteró su llamado a la sociedad a colaborar y admitió que se precisan más recursos para una prevención eficiente.
Raful reconoció que «la política pública nacional necesita más recursos económicos, más tecnología y, por supuesto, más personal para poder hacer una labor preventiva, y que estos casos no terminen en este desenlace», manifestó.
Consideró que es una tarea que debe involucrar también a las juntas de vecinos, iglesias y a los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, manifestó que la salud mental dejó de ser una prioridad hace muchos años, y alertó que República Dominicana enfrenta hoy una deuda social en ese sentido.
El pasado fin de semana cuatro niños murieron en República Dominicana debido a tragedias familiares que involucran a sus progenitores.
De acuerdo con la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en distintos sectores de Santo Domingo.
En uno de ellos, una mujer habría intoxicado a sus tres hijos de 11, nueve y siete años antes de quitarse la vida; en el otro, un hombre fue aprehendido acusado de ahogar a su hijo de un año y ocho meses.
Las autoridades reiteraron la necesidad de denunciar comportamientos violentos o inusuales dentro de las familias como medida para evitar nuevas tragedias.
of-am
I get paid over 220 Dollars per hour working from home with 2 kids at home. i never thought i’d be able to do it but my best friend earns over 15k a month doing this and she convinced me to try. it was all true and has totally changed my life. This is what I do, check it out by Visiting Following Website…
.
.
HERE—————⊃⫸ EarnApp1.Com
Que tienen que ver los recursos con el maltrato, solo quieren más escusas para pedir más préstamos, lo que gastan en publicidad inviertanlo en orientar a la población
Y esta hablando de maltrato, y la policía que es lo que le hace a los ciudadanos, le quita las bocinas, le quita los motores y de ves en cuando le da su macanazo, tranquilo loba tu debe de estar destinada, tu y nada es igual
¿Mas impuestos?
Hay compatriosta,;es el sistema,, Es la falta de voluntad POLITICA DE HACER LA COSA,, hay mi secretaria la corupcion,; hay secretaria porque no imitan la coza buena del mundo EJEMPLO DUKELE DEL SALVADOR,, las autoridades de MEDELLIN,, ETC,, Es el sistema mi secretaria..
Muy bien por Faride, Siempre correcta y dispuesta a defender a la poblacion vulnerable
I just got paid $22k working off my laptop this month!** And if you think that’s cool, my divorced friend has twin toddlers and made over $22620 her first lac month. Details on this website**Want the secret?** Copy this Website and choose HOME TECH OR MEDIA…
Open This…. Www.CartBlinks.Com
NO SE QUE TIENES ESTA MUCHACHONA QUE ME ENCANTA, HUY CARAMBA QUE SERA VERDAD., NO IMPORTA LO QUE DIGAN LAS MALAS LENGUAS…….EL NAVEGANTE
QUITEN LA MITAD DE LO QUE SE GASTA EN PROPAGANDA AL MES REDUZCA LO A LA MITAD Y VERÁN COMO HAY, PERO PREFIEREN FARANDULEAR QUE SALVAR NIÑOS/AS Y NO ES POLITIQUERÍA QUE HAGO CON ESTO YA QUE LEONEL Y DANILO EN SUS GOBIERNOS HICIERON LO MISMO QUE USTEDES HACEN AHORA PERO USTEDES HABLARON DE UN CAMBIO, SE LOS RECUERDO? CAMBIO, CAMBIÓ CUANTAS MAS SE LO DIGO? AH ES QUE HAY QUE COMPLACER A LOS EMPRESARIOS DE LA PROPAGANDA O NO SALVAR VIDAS? DIOS VEN YA!