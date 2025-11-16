El Ministerio Público RD crea una Procuraduría Antidrogas

SANTO DOMINGO.- El Consejo Superior del Ministerio Público creó la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas con el objetivo de profundizar en una estrategia integral de persecución del narcotráfico en República Dominicana.

Un comunicado de la dependencia explica que la nueva entidad responde a uno de los lineamientos estratégicos de la actual gestión del Ministerio Público: desmantelar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos.

Dice que la creación fortalece una estrategia que ha rendido frutos históricos.

PARAMETROS PARA CREACION PROCURADURIA ANTIDROGAS

La creación se fundamenta en las disposiciones del artículo 53 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133-11), que los faculta a crear las procuradurías especializadas, con alcance nacional o regional, en atención a la complejidad de los casos, la vulnerabilidad de las víctimas, el interés público comprometido o las prioridades institucionales.

Los integrantes del consejo, que preside la procuradora Reynoso, son la procuradora adjunta Isis Germania de la Cruz Duarte, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el fiscal Denny Frey Silvestre Zorrilla y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez.

El Consejo designó como titular interina de la nueva unidad a la procuradora adjunta Sourelly Naihary Jáquez Vialet, quien encabezaba la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales del Ministerio Público.

Jáquez Vialet es miembro de la Carrera del Ministerio Público con amplia experiencia en la persecución de delitos complejos.

Ha ocupado importantes posiciones como la de Procuradora General de la Corte de Apelación, laborando en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público (2020-2023), Procuradora de Corte en la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico de Armas (2018-2020) y fiscal durante doce años (2006-2018) en la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos.

GRANDES OCUPACIONES AL MICROTRAFICO

En los últimos años, República Dominicana ha establecido récords en ocupaciones de microtráfico a nivel nacional, decomisos en operaciones de tráfico transnacional e incautación de bienes y activos producto del narcotráfico.

Asimismo, como parte de sus compromisos con la cooperación jurídica internacional, el país facilita las extradiciones que se ajustan a su marco jurídico y trabaja de la mano con países aliados, como Estados Unidos, Países Bajos, Italia o España.

of-am