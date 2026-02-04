Ministerio de Deportes aporta $1,300,000 a Torneo de Boxeo

Kelvin Cruz

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) se convirtió este martes en el principal auspiciador de la 45.ª Copa Independencia Nacional de Boxeo, tras anunciar el ministro Kelvin Cruz un aporte de RD$1,300,000 para la organización del evento.

La tradicional justa boxística se celebrará en el techado de la avenida Las Carreras, en Santiago, del 16 al 21 de febrero, con la participación de delegaciones nacionales e internacionales, en una edición que refuerza el posicionamiento del torneo como referencia anual del boxeo en la República Dominicana.

“Para el Ministerio de Deportes es un placer respaldar un evento que le ha dado tanta gloria al deporte y al país, como la Copa Independencia Nacional. Por ello, acompañaremos al Comité Organizador en esta 45.ª edición con un aporte de RD$1,300,000”, expresó Cruz al encabezar la rueda de prensa celebrada en el salón James Rodríguez de Miderec.

El ministro añadió que el objetivo institucional es que el torneo continúe fortaleciéndose, sirviendo como plataforma de fogueo para los boxeadores y como escenario para el surgimiento y consolidación de nuevos talentos.

Participación internacional confirmada

Han confirmado su asistencia Cuba, Ucrania, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, Honduras, Bahamas y Trinidad y Tobago. Por la República Dominicana competirán dos selecciones nacionales (A y B), además de representaciones de Santiago, en su condición de ciudad anfitriona.

Asimismo, se informó que selecciones élite del ámbito internacional han manifestado interés en integrarse al torneo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia y Venezuela, lo que ampliaría el nivel competitivo de la edición 2026.

Respaldo federativo, Comité Organizador y Alcaldía de Santiago

El presidente Ad-Vitan de la Federación Dominicana de Boxeo (Fedoboxa), Bienvenido Solano, al hablar en nombre del presidente federativo, Rubén García, destacó el impacto histórico de la Copa Independencia en el desarrollo del boxeo dominicano, así como el prestigio alcanzado por su organización y convocatoria internacional a través de los años.

El presidente de la Asociación de Boxeo de Santiago, Miguel Martínez, ofreció detalles del evento y agradeció el respaldo del ministro Cruz, recordando que en la edición anterior también se brindó apoyo financiero para garantizar el éxito del torneo.

En representación del alcalde Ulises Rodríguez, el director de Deportes de la Alcaldía de Santiago, Pappy Pérez, reiteró el compromiso del cabildo para que la 45.ª edición sea nuevamente un éxito organizativo y deportivo. Citó un sólido respaldo económico y seguimiento logístico al evento, que permitirá que los atletas visitantes se sientan como en casa.

Copa Independencia como preparación regional

Solano y Martínez coincidieron en que la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, pautados del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, incrementa el valor competitivo de la Copa Independencia como evento de preparación para varias de las naciones participantes e interesadas.

La Copa Independencia Nacional de Boxeo es considerada uno de los eventos más tradicionales del calendario deportivo dominicano y se reconoce como el torneo anual más importante de su género en el país.

Comité Gestor

La organización está a cargo de un Comité Gestor integrado por personalidades de Santiago, entre ellas el alcalde Ulises Rodríguez; el senador Daniel Rivera; Rafael “Papito” Cruz, director general de Preindustria; Rafael “Pappy” Pérez; Ángela Jáquez, viceministra de Interior y Policía; además de Freddy Báez, Silvio Gónell, Vicente Díaz, Francis Núñez, Papi Rodríguez y directivos de la Asociación de Boxeo de Santiago.

