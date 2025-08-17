Ministerio de Defensa y la ONU plantean retos ante crisis Haití

En un encuentro de alto nivel realizado en el Ministerio de Defensa, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre recibió la visita de cortesía de Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Haití y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en esa nación (Binuh).

Santo Domingo, 17 ago.- El Ministerio dominicano de Defensa destacó hoy la importancia de una reunión con un representante especial de la ONU para Haití, en la cual se trataron asuntos vinculados a la cooperación internacional y la seguridad fronteriza.

Ruiz Massieu acudió acompañado del jefe de Gabinete, William P. Gardner, y la oficial política de la sede de la ONU, Caroline McQueen, en un contexto donde la situación en Puerto Príncipe representa un desafío directo a la seguridad regional y a la estabilidad de la isla, de acuerdo con la nota del Ministerio de Defensa.

ANALIZAN FORTALECER ESFUERZOS MULTILARALES

Durante la reunión se analizó, además, la importancia de fortalecer la coordinación de esfuerzos multilaterales frente a los complejos retos que plantea la crisis haitiana.

El ministro Fernández Onofre resaltó la trascendencia del diálogo sostenido, al tiempo que valoró la cooperación de organismos internacionales como la ONU en la búsqueda de soluciones conjuntas y sostenibles.

VIOLENCIA EN HAITI

La violencia en Haití a manos de bandas armadas y la crisis económica, política y social que afecta a ese territorio ha sido el tema principal que ha llevado el presidente de la República, Luis Abinader, a la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus últimas intervenciones.

El gobierno dominicano endureció en abril último la política migratoria y todos los días más de mil ciudadanos de ese país son devueltos a Puerto Príncipe por los puntos fronterizos, según información de la Dirección General de Migración.

De igual forma, se fortaleció la vigilancia en la frontera con la incorporación de nuevos agentes y técnicas más modernas.

