Minería recauda más de 20 mil millones de pesos en 7 meses
Santo Domingo, 9 ago (EFE).- El sector minero dominicano produjo más de 20,000 millones de pesos en recaudaciones por explotación de minas y canteras durante los primeros siete meses, afirmó este martes el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
«La minería ha demostrado ser un pilar de la estabilidad económica, de la capacidad del Gobierno para sostener la inversión social y el desarrollo sostenible. En los últimos cinco años, el sector ha aportado más de 99,000 millones de pesos a las finanzas públicas, reafirmando su importancia estratégica para la nación», expresó, dijo el titular del MEM, Joel Santos Echavarría.
Santos sostuvo que el dinamismo del sector también se refleja en el comercio exterior.
US$419.5 MILLONES EN INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
Las exportaciones mineras acumularon 1,043.2 millones de dólares hasta junio de 2025, lo que equivale a un crecimiento interanual de 42 %. En ese sentido, la participación de la minería en las exportaciones nacionales se situó en torno al 32 % durante ese período.
Indicó, asimismo, que la minería captó US$419.5 millones en inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento interanual de 437.8 %.
Según el Banco Central, los sectores de energía y minería concentraron en conjunto el 40.2 % de la IED nacional en ese período, consolidando su atractivo para los inversionistas internacionales.
Santos recordó que el oro se mantiene como el principal producto de exportación de República Dominicana, representando la mayor parte de los ingresos generados por la minería.
FUENTE ESTABLE DE DIVISAS Y APORTES FISCALES
Expresó que ese dinamismo en los mercados internacionales, tanto por el aumento de los volúmenes de producción como por los precios favorables, ha permitido que el país consolide una fuente estable de divisas y de aportes fiscales.
“Ese liderazgo del oro reafirma la posición de la minería como eje estratégico en la balanza comercial y en el sostenimiento de la economía nacional”, puntualizó.
En términos de actividad económica, manifestó que la minería registró en julio un crecimiento interanual de 21 %, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).
Ese desempeño permitió duplicar el monto de las exportaciones de oro y elevar significativamente las recaudaciones fiscales, que pasaron de RD$3,376.9 millones en julio de 2024 a RD$7,717.4 millones en 2025.
En este país a “Liqueo “ de dinero fuerte, porque de todos lados es recaudando, miles de millones de pesos, entrando millones de turistas, y los préstamos no paran, hay que revisar estos tigueres, porque se están clavando de una forma brutal el dinero, no puede ser.
Pero estas instituciones del gobierno estan igual que los dembowseros y los llamados influencers, que todos viven diciendo que tienen mas dinero que el otro. Lo que no entiendo si viven rompiendo records de recaudaciones por que tienen que estan tomando tantos prestamos.
Ustedes pueden recolectar lo k sea cuándo los ríos no tengan aguas
Ahora nos quiere justificar para seguir las explotaciones del los recursos naturales que hay en REP DOM, pero la realidad es una migaja que nos esta dejado como » beneficios», encima de eso no podemos olvidar el impacto ambiental donde se mueren rios, lagos, vegetaciones…….. cuando se contaminan las agriculturas & el aguas…… será que los Dominicanos van a comer & a beber OROS, PLATAS, COBRES, DIAMANTES…………
Tantos dinero señores,, y los prestamos,, LAS RECAUDACIONES DIARIA,, Y prequnto as cualquier comentarista,, Y LAS CALIDAD DE VIDA SE LOS DOMINICANOS,, Cual es,, calificacion de los servicios publicos,, cual es,, sea la triste realidad del pueblo dominicano con estos Domonios..
Esa chilata no compensa los enormes perjuicios, daños a las fuentes acuiferas, aumento de las temperaturas y olas de calor, plagas y enfermedades. El cartel minero se las pasa corrompiendo medios de comunicacion y pagado a cotorras, pericos y loros programeros, a locas como la feisima Susana Goutreaux y el loco Osiris De Leon el mercader
CUCO CON ESOS RECURSOS SE PAGAN LOS MEDICAMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PRODUCEN LOS PAISES DE LA OTAN PARA PODER SUBSIDIARLOS DE MODO QUE EL PUEBLO PUEDA COMPRARLO A UN PRECIO MAS BARATO QUE EL PRECIO REAL EN LAS BOTICAS POPULARES Y ESE MISMO SISTEMA SE USA A NIVEL MUNDIAL PARA EXTRAER LOS MINERALES OSEA QUE LO HACE RUSIA, CHINA, VENEZUELA E IRAN PERO SOLO CUANDO SON LOS PAISES CONTRARIO A TUS SIMPATÍAS ES QUE TU SALES A ESCRIBIR DISPARATES QUE NI LOCO LO DIRIAS SI SE DIJERA QUE SE ESTA HACIENDO LO MISMO EN RUSIA, CUCO ERES UNA CU.CA.
Enigma tu eres un mercenario, mentecato, aborrecible facistas, tu epoca fue la del cromagnon, tu eres un fosil, lacayo, gusado