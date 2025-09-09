Minería recauda más de 20 mil millones de pesos en 7 meses

«La minería ha demostrado ser un pilar de la estabilidad económica, de la capacidad del Gobierno para sostener la inversión social y el desarrollo sostenible. En los últimos cinco años, el sector ha aportado más de 99,000 millones de pesos a las finanzas públicas, reafirmando su importancia estratégica para la nación», expresó, dijo el titular del MEM, Joel Santos Echavarría.

Santos sostuvo que el dinamismo del sector también se refleja en el comercio exterior.

US$419.5 MILLONES EN INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Las exportaciones mineras acumularon 1,043.2 millones de dólares hasta junio de 2025, lo que equivale a un crecimiento interanual de 42 %. En ese sentido, la participación de la minería en las exportaciones nacionales se situó en torno al 32 % durante ese período.

Indicó, asimismo, que la minería captó US$419.5 millones en inversión extranjera directa (IED) en el primer semestre del año, lo que representa un crecimiento interanual de 437.8 %.

Según el Banco Central, los sectores de energía y minería concentraron en conjunto el 40.2 % de la IED nacional en ese período, consolidando su atractivo para los inversionistas internacionales.

Santos recordó que el oro se mantiene como el principal producto de exportación de República Dominicana, representando la mayor parte de los ingresos generados por la minería.

FUENTE ESTABLE DE DIVISAS Y APORTES FISCALES

Expresó que ese dinamismo en los mercados internacionales, tanto por el aumento de los volúmenes de producción como por los precios favorables, ha permitido que el país consolide una fuente estable de divisas y de aportes fiscales.

“Ese liderazgo del oro reafirma la posición de la minería como eje estratégico en la balanza comercial y en el sostenimiento de la economía nacional”, puntualizó.

En términos de actividad económica, manifestó que la minería registró en julio un crecimiento interanual de 21 %, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Ese desempeño permitió duplicar el monto de las exportaciones de oro y elevar significativamente las recaudaciones fiscales, que pasaron de RD$3,376.9 millones en julio de 2024 a RD$7,717.4 millones en 2025.