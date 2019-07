Migrantes de Brooklyn en alerta ante las redadas de ICE

NUEVA YORK – Otra mañana de presuntos operativos de ICE preocupan nuevamente a residentes de Sunset Park, Brooklyn. Sin embargo, al igual que el sábado, los agentes no concretaron ningún arresto, pues los migrantes en el vecindario han seguido las recomendaciones de los defensores y no abrieron las puertas de sus hogares.

Un grupo de organizaciones religiosas e iglesias de diferentes denominaciones mantienen un plan para brindar albergue a quienes abandonen sus apartamentos ante el asedio de los federales.

“Mi mamá me dice: ‘están tocando la puerta’. Yo la mandé a encerrarse en el cuarto de atrás y me puse a ver por el agujero que tiene la puerta, vi que era un agente de ICE que estaba tocando la puerta”, declaró una residente de Sunset Park sorprendida por los oficiales de la agencia federal.

La joven, quien ocultó su identidad por seguridad, dijo que se llevó el susto de su vida cuando los agentes tocaron su puerta el martes a eso de las 6:00 a.m., como se observa en esta fotografía. Sin embargo, la familia siguió las recomendaciones de no abrir la puerta.

“Yo desde anoche estaba pensando: ‘Dios mío y si un día viene inmigración qué hago’. Como ya estoy con el miedo, no abrí la puerta, ellos tocaban y tocaban y no abrí, hasta que ya me fui a la ventana y ya se habían ido”, recordó la joven.

Según reportes, son varias las visitas que han realizado los agentes de inmigración en el vecindario predominantemente hispano desde el fin de semana, aunque sus arrestos dirigidos han sido infructuosos.

Algunos residentes dijeron que han pensado en mudarse. Ante la situación, organizaciones proinmigrantes e Iglesias del área tienen un plan para albergar a estas familias.

“Las parroquias, tanto católicas como protestantes, están dispuestas a responder, a acompañarlos. También nuestros políticos locales están dispuestos (…) Debemos exigirles a nuestro alcalde y a nuestro gobernador que hagan algo más, más allá de tener una línea de emergencia”, opinó el reverendo Juan Carlos Ruiz, del Movimiento Nuevo Santuario.

Los activistas adviertan que no se trata de alarmar, ni crear más temor, pero urgieron a los residentes que estén pendientes y que tengan un plan en el caso de que ICE toque su puerta.

Los activistas insisten en que no se abra la puerta y que las familias tengan a la mano los teléfonos de alguna organización o de un abogado para protegerse ante la amenaza de un arresto dirigido.

