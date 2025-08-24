Migración haitiana en RD (OPINION)

El autor es educador. Reside en Santiago de los Caballeros

«Nuestra América debe afirmar su originalidad, conquistar su lugar en el mundo, pero para ello debe primero conocerse a sí misma y resolver sus contradicciones internas». Pedro Henríquez Ureña.

POR: JEISSON RAFAEL ROJAS

Para poder hablar de la migración haitiana, o más bien de la migración hacia su país vecino, hay que remontarse a los inicios de la fundación de la nación como tal, ya que, como se puede saber, cada uno quiere la mejor tajada para beneficiar sus intereses desde los inicios de la fundación de ambas.

La migración haitiana se convirtió desde el siglo XX en una de las dinámicas económicas más recurrentes entre ambos países y destacándose a nivel del caribe como un flujo constante de diferentes productos sin tener en cuenta la historia independentista y colonizadora que la República Dominicana tiene entre sus manos.

“El llamado ‘inmigrante’ no es hoy en día ningún otro inmunológico, ningún extraño en sentido empático, del que se derive un peligro real, o de quien se tenga miedo. Los inmigrantes o refugiados se consideran como una carga antes que como una amenaza” (Han, 2012, pp. 14–15).

Es por lo antes expuesto por el escritor Han que me lleva a preguntarme, al igual que a cualquier dominicano, la siguiente cuestión, tan resonante en todos los rincones y barrios de nuestra bella Quisqueya: ¿La migración haitiana representa un avance social y económico para nuestro país, o solo significa una carga inestable para nuestra sociedad en general como muchos quieren hacer ver?

Mi opinión es que debemos volver al modelo propuesto por Joaquín Balaguer, este presidente de los años 60 le daba documentación provisional a los nacionales haitianos dependiendo la finalidad que tenían en tierras dominicanas, después de haber realizado este proceso y evaluado y también medido él mismo podemos saber si la migración haitiana significa un avance social o una carga inestable a nuestro pequeño país.

Aun conociendo las violaciones e infracciones a la ley fronteriza dominicana no podemos ser ciegos para no ver el desarrollo económico que se logra con ayuda de la mano de obra barata que conlleva la estadía de estos extranjeros en nuestra nación.

Es por esto que la tesis fundamental de este ensayo se basa en la narración de los hechos que han ayudado al desplazamiento demográfico de los nacionales haitianos, demostrando datos y analíticas que sustentan el tema, además de la fundamentación teórica que he encontrado por medio de mi pesquisa investigativa tan minuciosa que he realizado.

Los medios difusores internacionales de derechos humanos se han encargado de distorsionar acontecimientos como la deportación y la forma de regularización, tachándola como inhumana y violadora de los derechos fundamentales de niños y personas mayores.

La diáspora dominicana en el exterior ha sido víctima de leyes similares a las que hemos adoptado para mejorar nuestro sistema de educación, salud y servicios básicos que antes teníamos gratuitos y que ahora se han vuelto muy difíciles de conseguir debido al alto número de nacionales haitianos que tenemos beneficiándose de estos servicios.

A continuación, mostraré una estadística que corrobora el aumento de la migración haitiana hacia nuestro país y en ese mismo tenor ha disminuido la calidad de los servicios básicos de los cuales el gobierno constitucional de turno (PRM) está obligado a proveer a cada dominicano y dominicana.

El gráfico que elaboré, basado en los datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del 2013, demuestra el gasto acelerado que generan los inmigrantes haitianos en nuestros servicios básicos, como la educación y la salud, que son tan necesarios para nuestros compatriotas dominicanos.

Los gráficos revelan cifras millonarias. Por ejemplo, en el sector educación, se destinaron 8 mil millones de pesos a la matrícula

de 200,000 niños haitianos en escuelas públicas, quienes requirieron toda la asistencia nacional disponible.

Por otra parte, también se observa el impacto en el sector salud, donde las parturientas haitianas ocupan casi la totalidad de las infraestructuras públicas. Esto ha provocado que la clase media-baja dominicana migre hacia los servicios privados de salud, generando un gasto adicional en su economía personal y afectando su calidad de vida.

Las zonas más abarrotadas por estos inmigrantes como lo son las provincias fronterizas llámese: Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Independencia y pedernales que suman alrededor de 376 kilómetros rectos de tierra han tomado normativas para autorregularse de esta problemática en sus servicios, para priorizar a los nacionales dominicanos.

Así como se expone en la página de informes y ensayos ACNUR (2022), los haitianos que se movilizan a migrar son objetos de algunas violaciones de derechos humanos, pero esta se intensifica o se visualiza como racismo por la precariedad con la que viven aquí como con la que sobrevive en su país natal.

Los economistas tanto dominicanos, como extranjeros diestros en el tema migratorio saben de más, que la llegada irregular de los haitianos a nuestro país trasciende mucho más allá de la mano de obra barata, esta toca fibras más sensibles como lo es el tema del turismo y por el lado negativo al vandalismo que arropa también la República Dominicana.

Para poder ser justos y hablar con la boca llena de derechos humanos, debemos escuchar las dos campanas. Los encargados de hacer valer los derechos humanos a nivel internacional —llámese ONU, OEA, entre otros, de los cuales nosotros los dominicanos somos parte— afirman que los dominicanos que hacen cumplir estas leyes arbitrarias de migración son responsables, al igual que las bandas haitianas que, hoy por hoy, controlan el Estado en su 85% de su territorio y son los únicos responsables de los crímenes que allí ocurren.

Un ejemplo claro de la importancia del nombre de este ensayo es que podemos pensar en un país ideal con buenas relaciones bilaterales, pero de ser estas así se debería mejorar la situación del vecino país que por el momento en vez de mejorar con la ayuda militar que ha recibido del país hermano Kenia está empeorando.

Por esto el gobierno dominicano en turno, dígase PRM, ha puesto en marcha en el año 2025, 15 leyes de regularización, de las cuales aflora una que menciona a los arrendadores de viviendas.

Estas leyes son viables según la constitución dominicana en su artículo 285-13 de la cual invito a leer muy detenidamente antes de hacer juicios de valor ante los hechos que se están llevando a cabo con los nacionales haitianos.

La investigación de esta problemática en alguna ciencia social o humana puede concluir que el tema de la migración haitiana no es ni muy mala ni tan beneficiosa, ya que es un conflicto multinacional que puede ocurrir en cualquier contexto parecido o igual al nuestro. Solo debemos elegir políticos comprometidos con la patria y que estos implementen las mejores políticas migratorias para contener este desorden que cada día va más en picada.

En síntesis, el análisis sobre si la migración haitiana a nuestro país, dígase por la poca distancia que nos separa y por nuestra frontera compartida, o por un tema de avance económico es viable, está lejos de ser comprendido y aceptado completamente. Nosotros como masa social pensante, debemos siempre mantener vivo el fuego del debate sobre el trabajo, los derechos humanos y nuestra identidad, siempre intacta con los valores de Duarte, nuestro independentista cumbre.

Los dominicanos podemos impartir doctrinas y cátedras a otros países que se encuentren en situaciones similares de proximidad geopolítica y, por ende, económica ya que en todos los gobiernos y etapas de nuestra historia ha estado en la palestra pública siempre la migración.

jpm-am