Migración dominicana detiene 1,065 indocumentados en 24 h

En un comunicado, la DGM precisó que los operativos realizados la víspera forman parte de la estrategia nacional del Gobierno para reforzar el control migratorio en el país.

Indicó que en estas acciones participaron, como es habitual, miembros del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, adscrito al Ministerio de Defensa.

La entidad señaló además que durante la misma jornada fueron deportados mil 048 extranjeros en condición migratoria irregular.

Solo en el Gran Santo Domingo, las autoridades detuvieron a 120 personas en sectores del municipio Los Alcarrizos, así como en Invivienda, La Puya, La Zurza, entre otras localidades.

La Dirección General de Migración reiteró que continuará desplegando sus unidades en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad.

Según la institución, estos operativos diarios responden al mandato de regularizar y supervisar de manera efectiva la presencia extranjera en la República Dominicana.

ro/mpv