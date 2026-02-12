Migración dominicana detiene 1,065 indocumentados en 24 h

En un comunicado, la DGM precisó que los operativos realizados la víspera forman parte de la estrategia nacional del Gobierno para reforzar el control migratorio en el país.
Indicó que en estas acciones participaron, como es habitual, miembros del Ejército, la Policía Nacional y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, adscrito al Ministerio de Defensa.
La entidad señaló además que durante la misma jornada fueron deportados mil 048 extranjeros en condición migratoria irregular.
Solo en el Gran Santo Domingo, las autoridades detuvieron a 120 personas en sectores del municipio Los Alcarrizos, así como en Invivienda, La Puya, La Zurza, entre otras localidades.
La Dirección General de Migración reiteró que continuará desplegando sus unidades en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad.
Según la institución, estos operativos diarios responden al mandato de regularizar y supervisar de manera efectiva la presencia extranjera en la República Dominicana.
ro/mpv
Siguen las deportaciones periodísticas y propagandísticas de abinader, que nunca ocurren en la realidad
Señores estamos vendidos eso es mentiras eso es un negocio sin inversión con un retorno de un 100% de margen de ganancias los agentes de immigracion están asiendo su Diciembre en Febrero con todos esos pitises..
Esos solo fueron los haitianos ilegales que SE DEJARON VER
Basura y más Basura cuantas Falsedades entre las Mentiras del Mongolo de Turismo y agarrar Haitianos este Narco árabe palestino y pichón de dictador Tienen al Pueblo Dominicano Durmiendo y Prestamos y más Prestamos yo espero que el próximo Presidente me encierren a este árabe vende Patria a este inútil Palestino
AYER HABLÉ CON UN HAITIANO QUE RIÉNDOSE ME DIJO QUE NO LOS ESTAN FICHANDO AL SER DEPORTADOS Y QUE CONOCE HAITIANOS QUE HAN SIDO DEPORTADOS MUCHAS VECES Y VUELVEN PORQUE NO HAY CONSECUENCIAS, NO LOS FICHAN Y DESPUÉS DE VOLVER NO LOS CONDENAN A AÑOS DE CÁRCEL POR HABER INGRESADO OTRA VEZ ILEGALMENTE LO QUE HACE QUE EL ILEGAL HAITIANO LE PIERDA TEMOR A SER DETENIDO YA QUE NO HAY CONSECUENCIAS ES UN RELAJO, CON LOS DOMINICANOS SI SON DUROS, AHI SI!