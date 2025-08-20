Migración de RD deportó a mil 365 haitianos sin documentos

Santo Domingo, 20 ago.- La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana deportó a mil 365 nacionales haitianos sin documentos legales, quienes fueron entregados a las autoridades de la vecina nación, informó hoy la institución.

La DGM indicó en un comunicado que los repatriados retornaron a su país por las puertas fronterizas de Elías Piña, Dajabón, Pedernales y Jimaní.

Asimismo, las unidades de interdicción de la DGM, apoyadas por los organismos responsables de la seguridad pública, detuvieron la víspera a otros 993 haitianos en condición migratoria irregular.

Estos ciudadanos fueron aprehendidos en el Gran Santo Domingo, La Vega, Mao/Santiago Rodríguez, Jimaní, Elías Piña, Pedernales, Dajabón, Barahona y Azua, detalló.

A esta cifra se suman 235 indocumentados capturados en la misma jornada por el Ejército, 181 por la Policía Nacional, 118 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y tres por la Armada.

Junto a esas fuerzas, también colaboraron el ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, la Fuerza de Tarea Conjunta-Ciudad Tranquila (Ciutran) y la

Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, entre otras.

La DGM precisó que continuará con los operativos diarios de localización, detención y repatriación de haitianos ilegales.

