Michel Camilo y Tomatito de nuevo con “Spain Forever Again”

SANTO DOMINGO.- Casi 30 años después de su primer concierto juntos, y tras la publicación de tres discos superlativos que han cimentado una relación única, Michel Camilo & Tomatito regresan con su nuevo álbum “Spain Forever Again”.

El disco está disponible en todas las plataformas y en tiendas físicas “Spain Forever Again”, un trabajo donde el entendimiento y profesionalidad entre ambos se mezclan a la perfección.

Entre el piano del magistral Michel Camilo y la guitarra del emblemático Tomatito existe una conexión constante, íntima y magistral.

Sin lugar a dudas, esta colaboración es para un deleite de todos los sentidos con lujo, calma y voluptuosidad, dado que nos acercamos a un universo que aspira, sobre todo, a ofrecer un oasis de orden y belleza en cada interpretación.

De igual manera, sus seguidores pueden escuchar su primer adelanto disponible desde el pasado 9 de febrero con su primer single «Mambo Influenciado».

Es uno de los hispanos que ha logrado mayor reconocimiento a nivel internacional en su carrera como representante del jazz. Nació en la ciudad de Santo Domingo el 4 de abril de 1954. Fue el primer latino a cargo del programa de jazz de la Orquesta Sinfónica de Detroit.

Camilo es un pianista con ritmos caribeños y armonías de jazz. Su composición “Why not!» Se convirtió en un éxito grabado por Paquito D’Rivera en uno de sus álbumes, que fue ganador de un Grammy (1993) en la versión vocal de los Manhattan Transfer. Sus dos primeros álbumes fueron: Why Not! y Suntan/Michel Camilo in Trio.

Tomatito es el nombre artístico de José Fernández Torres, guitarrista flamenco gitano, nacido en Almería en 1958.

Desde muy joven estuvo ligado a la Peña Flamenca El Taranto de Almería, donde ha acompañado a muchos cantaores. Dicha peña flamenca le concedió el Taranto de Oro en 1985 y el Premio Lucas López en 1988.

Tomatito ha colaborado en varias ocasiones con Camilo, la primera vez en el álbum Spain, publicado en el 2000 y por el que recibieron un Grammy Latino; y la segunda en 2006, con el álbum Spain Again. Ambos proyectos fueron auspiciados por el director

