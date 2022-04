MIAMI: Dominicanos organizan jornada ciudadanía estadounidense

MIAMI.- Hay varios factores y paradigmas que impiden a muchos hispanos con residencia permanente o Green Card iniciar el proceso de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos. Unos temen no pasar el examen escrito y hablado en inglés.

A otros les asusta no superar alguna barrera jurídica durante el proceso. Incluso, los hay que tienen miedo a ser deportados. Hay ayuda para todos ellos. Con la ayuda adecuada, todos pueden afrontar estas circunstancias si cumplen con los requisitos fundamentales de estancia legal, edad, documentos y moralidad.

Por primera vez tras la pandemia regresa la Jornada Gratuita de Ciudadanía en Miami, organizada por la Liga Deportiva y Cultural Juan Pablo Duarte, antigua Fundación Pro Integración Hispano Americana, una organización sin ánimos de lucro dedicada a ayudar a los inmigrantes latinos de bajos recursos en su proceso hacía la ciudadanía.

La jornada informativa gratuita, dirigida a residentes del sur la Florida, se lleva a cabo en el Parque Juan Pablo Duarte, ubicado en el 2800 NW y la Avenida 17, el domingo 24 de abril, de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

La fundación ofrece también un exitoso programa gratuito de clases de ciudadanía en inglés en la ciudad de Miami. “Vamos a tener abogados para las personas con problemas con la ley, con arrestos y condenas, que podrán examinar cada caso para proceder correctamente”, adelanta el dominicano José Álvarez, director del departamento de ciudadanía de la Liga Deportiva y Cultural Juan Pablo Duarte.

“Estos abogados saben si se puede o no procesar (una solicitud) o cómo se puede proceder en cada caso para que las personas no se busquen ningún problema”, indicó.

Álvarez explica a El Nuevo Herald que un equipo formado por abogados y voluntarios estará a disposición de quienes requieran ayuda jurídica para tramitar la ciudadanía y orientación durante su proceso.

“Hay mucha necesidad, desorientación y confusión entre la gente trabajadora, que son el 80 por ciento de los que acuden a este tipo de eventos”, indica Álvarez.

Agrega que “hay mucha gente apostando que no lo van a conseguir ser ciudadanos, que no van a pasar el examen. Y no es así. Sí que pueden lograrlo”.

Los asistentes a esta jornada de orientación gratuita podrán también acceder a todos los recursos gratuitos que ofrece esta organización sin ánimo de lucro, que llevó a cabo su primera jornada gratuita en el Sur de la Florida en 2016.

Los que necesiten asistencia deberán aportar determinados documentos para recibir la orientación jurídica adecuada.

“Algunas personas se encuentran paralizadas porque tuvieron problemas legales y piensan que no se pueden hacer ciudadanos. Tienen que saber que sí que pueden. Eso no afecta al proceso de ciudadanía”, insistió Álvarez.

Dijo que “los abogados siempre les van a decir cómo presentar el caso. Es mejor que lleven su expediente para que se lo revise el abogado. Todo es confidencial, no tienen que tener miedo”.

AYUDA Y SERVICIO GRATIS

▪ El 24 de abril el equipo de esta organización cultural ayudará a todos los asistentes a rellenar formularios, completar la aplicación y presentar la solicitud de ciudadanía.

▪ Si necesitas ser exonerado del pago de tramitación de la ciudadanía de $750, todavía estás a tiempo. Solo tienes que aportar pruebas admisibles del estatus económico para calificar a esta ayuda.

Puedes aportar la declaración de impuestos o la carta que demuestra que has obtenido beneficios como el Programa de Cupones para Alimentos o Food Stamps.

Hay cambios en la I-94.

Estos son los viajeros que se beneficiarán para entrar a EEUU más rápido 02 DE ABRIL DE 2022 04:46 PM Cortesía Liga Deportiva y Cultural:

▪ Quienes trabajan, y pueden pagar la tarifa de solicitud de ciudadanía de $750, el día de la jornada deben aportar sus documentos para dejar el formulario preparado correctamente y ser presentado a inmigración lo antes posible.

▪ Es importante que todos presenten copias de documentos como la Green Card, el certificado de matrimonio, el certificado de divorcio y el pasaporte, que incluye las entradas y las salidas del país.

▪ Aportar el récord policial con su Verificación de Antecedentes o Background Checks.

▪ Si por alguna razón ha ingresado en prisión, ha de llevar el récord de la corte.

CLASES DE CIUDADANÍA EN INGLÉS GRATIS

Cada miércoles la profesora Cecilia Prieto imparte un curso de ciudadanía en inglés para pasar el examen de ciudadanía de EEUU en el centro INCA, junto al Parque Juan Pablo Duarte, a las 7 de la tarde.

“Cecilia es experta en preparar para la ciudadanía a gente que no sabe inglés. Ella se toma su tiempo y eso es muy importante para darles confianza. Tenemos estudiantes de 70 años que no saben inglés y han pasado el examen”, aseguró Álvarez.

El curso consiste en estudiar 100 preguntas enfocadas en la historia del país y el sistema de gobierno estadounidense, ya que durante la entrevista de naturalización hay que contestar 10 preguntas en inglés y responder a 6 correctamente.

Para darles seguridad durante la entrevista, “muchas veces hacemos de inspectores para que la gente coja confianza“, comentó Cecilia Prieto, quien utiliza diferentes ejercicios durante las clases. “Al final todos dominan el material y se dan cuenta por ellos mismos que pueden pasar el examen”, indicó.

Francisco Javiel Vicente Paulino, un trabajador dominicano en una empresa de recibo y envíos, aprobó el examen de ciudadanía en diciembre de 2019 gracias a esta fundación, que lo ayudó con las clases de inglés.

“Lo más difícil es el idioma, y en 3 meses ya estaba preparado. Y la profesora fue una persona clave para conseguir la ciudadanía. Me ayudó a perder el miedo a enfrentarse a las preguntas en inglés”, dijo Francisco J. Vicente.

Cuando no hablas bien inglés, es habitual que los nervios y el miedo hagan acto de presencia en cualquier momento de la entrevista, especialmente al principio.

“Me dijeron que citara uno de los tres poderes del estado, y el miedo borró todo de mi mente. El entrevistador me calmó, y me ayudó haciéndome una pregunta similar. Después, ya empecé a responder bien”, contó Vicente.

Durante los 10 años de este programa “unas 1,850 personas de todas las edades han pasado por nuestros cursos y en la pandemia muchas clases se dieron por internet a través de la plataforma Zoom”, afirmó Álvarez.

Dalia King, una dominicana retirada quien durante muchos años trabajó en el departamento de limpieza del Hotel Hilton, logró la ciudadanía en 2015 tras asistir a estas clases. King sostuvo que la clave para romper con el miedo es “dedicarse intensamente a estudiar. No es difícil si te preocupas de asistir a las clases. Tienen mucha paciencia con nosotros”.

“El día de la entrevista fue tal cual como nos habías escenificado en las clases”, manifestó King. “No le tienen que coger ningún miedo”.

La nicaragüense Josselin Castro Treminio, una trabajadora de un supermercado que se hizo ciudadana en diciembre de 2019, asegura que cuando fue a las clases solo le faltaban dos meses para la entrevista. “No sabía nada. Estudiaba en YouTube. Pero la maestra Cecilia me ayudó a pasar el examen a la primera. Me enseñó la escritura y a hablar”, atestiguó Castro. “

El día del examen todo fue exactamente igual como ella me había enseñado. Es normal ponerse un poco nerviosa. Lo más difícil fue hablar, pero le puse mucho empeño todo el tiempo”. Más información: José Álvarez (786) 286 4040.