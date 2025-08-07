MIAMI: Anuncian publicación «El Arte de Vivir – Libro de Sucre Vásquez»

Ruth y Sucre Vásquez

MIAMI.- Ruth Vásquez anunció la publicación del primer tomo de «El Arte de Vivir – Libro de Sucre Vásquez», una obra literaria que celebra el pensamiento, la filosofía de vida y la herencia intelectual de Sucre Bolívar Vásquez Guzmán, destacado maestro, periodista y pionero en la cultura de la región sur de la República Dominicana.

Este primer tomo, ya disponible para la venta a través de Amazon, invita al lector a un recorrido íntimo por las reflexiones, valores y enseñanzas de un hombre cuya vida estuvo marcada por la pasión por el conocimiento, la integridad moral y el compromiso con su comunidad.

“El Arte de Vivir” no solo es un libro, sino un legado que atraviesa generaciones, reuniendo escritos personales, notas filosóficas y memorias que invitan a vivir con propósito, humanidad y dignidad.

«Publicar este libro es un acto de amor y homenaje. Es dar voz a sus ideas, compartir su esencia y dejar testimonio de una vida ejemplar», expresó Ruth Vásquez, curadora y promotora de la obra.

El libro ya está disponible en formato impreso en Amazon. Invitamos a lectores, educadores, amantes de la literatura y miembros de la diáspora dominicana a descubrir y compartir este valioso testimonio.

Para adquirir el libro en Amazon: https://www.amazon.com/dp/B0FH4RXGX4

Para entrevistas, eventos de presentación o más información, por favor contactar a Ruth Vásquez:

Correo: visionxprintss@gmail.com

Teléfono: 786-428-4224