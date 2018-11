MIAMI: Dominicana Leslie Grace reivindica el “valor femenino”

“No queremos que jueguen con nosotras”, señaló la estadounidense de ascendencia dominicana en entrevista con Efe en Miami, con motivo de la nueva canción que publicó el pasado jueves y que interpreta junto a la colombiana Farina.

Grace, que nació en Nueva York hace 23 años, considera que en la actualidad se han dado grandes pasos para las mujeres “en este país y en muchos lugares del mundo”, aunque recalca que “hay espacio para más”.

Ello también pasa en el mundo de la música, donde reconoce que hace unos años géneros como la bachata o el reguetón estaban reservados exclusivamente a los hombres, pero hoy, tras los pasos de Karol G, Natti Natasha y Becky G, entre otras, se ha podido reducir esa brecha existente en la industria.

“Estamos abriendo esa plataforma a otras mujeres que siguen soñando y que quieren alcanzar lo mismo que nosotras”, dijo a modo de estímulo a todas aquellas que quieran “unirse al movimiento”, uno del que ella empezó a ser parte años atrás, cuando fue bautizada por sus seguidores como “la princesa de la bachata”, porque era la única mujer que había destacado en ese género.

“Yo no me veo como princesa de nada, simplemente estoy haciendo lo que más me gusta hacer, que es música”, comentó, no sin antes precisar que el hecho de ser bautizada con ese nombre “ya es algo bello”.

Recuerda que cuando era pequeña no le gustaba jugar con las muñecas, como a la mayoría de sus amigas. “Les quitaba el pelo y las desbarataba”, relata entre risas. A muy corta edad descubrió que la escritura se le daba muy bien, algo que se acabó convirtiendo en una de sus grandes pasiones.

“Siempre que nos poníamos a hacer tarea en la escuela, la maestra me agarraba haciendo otra cosa, y casi siempre era escribiendo canciones, que era lo que a mí me gustaba”, rememora.

Su carrera artística comenzó a los 16 años, cuando el productor Sergio George, que ha trabajado con otras figuras de la música como Celia Cruz, Tito Puente y Gloria Trevi, la descubrió y juntos crearon los primeros temas de su andadura profesional.

La cantante, que ha sido nominada tres veces a los Latin Grammy, no tiene ningún problema en admitir que los reconocimientos “siempre son importantes, especialmente cuando es el público el que elige o si tus compañeros son parte de esa decisión”, no obstante su “sueño no es tener uno, sino un par de Grammys”.

“Es el sueño de muchos artistas y sé que cuando eso pase va a ser un momento muy lindo ya que podré agradecer a toda la gente que me ha apoyado, que ha apostado por mí y a todos los artistas que han colaborado conmigo”, explicó.

La joven admite sentirse “bendecida por hacer música a esta edad, seguir aprendiendo y seguir creciendo”.

Leslie Grace aprovechó para animar a la comunidad latina a seguir alzando su voz en Estados Unidos a fin de lograr “los cambios necesarios para un país mejor”.

“Hay que salir, hay que educar a la gente, hay que tener conversaciones, a veces incómodas, con personas que piensan de diferente manera para poder abrir la mente e ir a votar educadamente”, apostilló.