Mi nuevo libro, sobre San Agustin

San Agustin: mis citas favoritas es mi nuevo libro, luego de haber escrito Apuntes de Fe (también por Amazon) del cual tratare en nuestra tertulia de este gran Santo en los próximos días.

Se trata de una compilación realizada ante mi primer encuentro con este maravilloso y santo escritor.

El origen de mi lectura provino del fruto de una sencilla oración a través de la cual pedía al Señor luz en algunos temas de teología que en ese entonces no entendía.

El Señor se valió de una clase de economía, parte del currículum de la carrera universitaria que estudiaba para ese tiempo. Sucedió que, al terminar la clase fascinante que nos impartía el profesor Jorge Meléndez en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, UNPHU, me acerqué a él a felicitarle y le pedí una recomendación de libros para profundizar en esa materia y sobre la vida en general.

Aún recuerdo vivamente ese momento cuando, luego de citarme unos tres libros de economía, haciendo una pausa, me dijo con una profunda expresión en su mirada: “Si en verdad quieres leer y beber de una de las mentes más preclaras que ha dado el mundo, léete la Ciudad de Dios de San Agustín de Hipona”. Yo le dí las gracias por tan explícita sugerencia. Luego lo busqué en varias librerías y no lo encontré, solo tenían “Las Confesiones”, de sus libros el más conocido, y me olvidé de dicho propósito. Sin embargo, el Señor tenía su plan y me fue llevando poco a poco a una experiencia más profunda la que había tenido con él hasta ese momento .

Un día fuí, como de costumbre en esos días universitarios, a la biblioteca de dicha Universidad a investigar para un trabajo y al buscar entre las fichas bibliográficas me encontré con la lectura más decisiva en mi vida espiritual, aunque en ese momento no lo sabía: Obras Com- pletas de San Agustín de Hipona. Gracias al carnet universitario podía llevarme libros prestados y así lo hice, pues me llevé ese mismo día “La Ciudad de Dios”.

No hice más que leer la primera página para que me cautivara de manera muy profunda ese Santo escritor. A medida que iba leyendo anotaba poco a poco las citas que más me gustaban y las reuní en un cuaderno que con el tiempo transcribí a computadora.

Decidí meditar por escrito cada una de estas convirtiéndolas hoy en este pequeño libro para su disfrute y sobre todo meditación. Puedo decir que aún hoy estas citas me sirven tanto, que no sólo quiero que las aproveche mi alma, sino difundirlas lo más posible, pues son realmente bendiciones del Altísimo que pueden ayudar a quienes estén pasando una crisis de fe y fortalecer a los que ya la tienen.

Les comento que la tertulia sobre San Agustin el mismo dia de su fiesta 28 de agosto a las 7:15 p.m será en uno de los salones de nuestra parroquia. Asimismo si desean leer este libro les comento que esta disponible en versión digital ya través de Amazon.

A continuación el enlace: https://www.amazon.com/s?k= san+Agustin+mis+citas+ favoritas&ref=nb_sb_noss

Jesús, gracias por regalarnos a San Agustín, este amable siervo tuyo que inspirado en ti, no sólo pensó en las almas de su época sino que tuvo misericordia de los que le seguirían por este peregrinar, dejándonos por escrito la sabiduría que recibía de ti. divino Maestro, que eres el ca- mino, la verdad y la vida. Te pido por los lectores que leerán estas páginas, para que tu Santo Espíritu les inunde y les toque como hicieron conmigo y les acerque cada vez más a ti, para que disfruten tu presencia y se honren en servirte para la extensión de tu reino. Amén.