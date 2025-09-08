MEXICO: Presidenta califica de injustas las redadas en los EEUU

Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 8 sep.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó hoy de injustas las redadas contra migrantes en Estados Unidos y confirmó la detención de 23 connacionales en la realizada recientemente en Georgia.

«De la última redada son 23 mexicanos que fueron detenidos en Georgia, en esta planta automotriz. Trece de ellos pidieron apoyo consular. Diez no pidieron apoyo consular. Todos tienen derecho a pedirlo y depende ya de ellos solicitarlo», detalló la mandataria.

Durante su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo recordó que luego de un hecho de este tipo, los consulados de esta nación latinoamericana en el vecino país norteño tienen instrucciones de solicitar información a las autoridades estadounidenses.

«En ese mismo instante que tienen conocimiento, (deben) solicitar información a las instituciones de Estados Unidos, a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) se llama, que es principalmente quien ahora está haciendo estas injustas redadas», aseveró.

Según refirió la gobernante, desde territorio nacional también se pide información a la Embajada de Estados Unidos, y «se va a los distintos lugares de detención para poder tener comunicación directa con los familiares o con los detenidos».

Con respecto al monto asignado a Relaciones Exteriores en el presupuesto para 2026, por enviarse esta tarde a la Cámara de Diputados, Sheinbaum aseguró que no faltarán recursos para los consulados.

«Así hemos estado haciendo ahora. Si requiere más presupuesto, se envía más presupuesto a los consulados. No va a faltar recurso para poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes», sostuvo.

Las autoridades del gobierno de México, incluida la mandataria, han rechazado en reiteradas ocasiones el trato a migrantes como criminales y reiterado la importancia de connacionales y otros latinoamericanos para la economía del vecino país.

Frente a la cuestionada política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump, esta nación latinoamericana puso en marcha hace varios meses la estrategia de repatriación México te abraza, para atender a los migrantes deportados, y fortaleció la labor de los consulados en aquel país.

