MEXICO: Militares matan a jefe Cártel Jalisco Nueva Generación

MEXICO 22 Feb.- Efectivos federales mexicanos han matado este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha desencadenado ya bloqueos de carreteras e incidentes en varios estados mexicanos.

La muerte de Oseguera ocurrió en Tapalpa, en el estado de Jalisco, según informan diferentes medios mexicanos citando fuentes de alto nivel, ya que por el momento no se ha confirmado esta operación a nivel oficial.

Oseguera, nacido en 1966, está considerado como uno de los principales objetivos de los Gobiernos de México y de Estados Unidos por liderar un grupo criminal surgido en 2007 al amparo del Cártel de Sinaloa, pero más tarde se independizó y se convirtió en uno de los más importantes del país.

Nació en Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán, y emigró a Estados Unidos. A su su regreso colaboró con Ignacio Coronel Villarreal, alias ‘Nacho Coronel’ y tras su muerte fundó el CJNG junto a Erik Valencia Salazar.

Oseguera se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.

of-am