Generación “Z” rompe el silencio contra el crimen y corrupción (OPINIÓN)

El autor es productor de televisión. Reside en Santo Domingo

La gigantesca protesta que hoy estremece a México, protagonizada mayormente por jóvenes de la Generación Z, no es un hecho improvisado ni aislado. Es el resultado de un proceso acumulativo donde el crimen organizado, la corrupción institucional y la frustración social colisionaron con una juventud que ya no se conforma con ser espectadora del deterioro nacional.

El derribo de las vallas metálicas frente al Palacio Nacional, símbolo histórico del poder político, es una imagen que pasará a los libros de historia como un grito colectivo: “Hasta aquí llegamos”.

Este estallido social debe analizarse desde múltiples disciplinas: la sociología, la psicología de masas, la comunicación política y la ciencia del comportamiento generacional. Porque lo ocurrido hoy no es solo una protesta, es un cambio de paradigma.

CRONOLOGÍA DE UNA PROTESTA ANUNCIADA

1. Años de normalización del crimen organizado – México ha vivido durante más de dos décadas en un clima donde el crimen organizado se infiltró en la vida cotidiana. Para la Generación Z, la violencia es casi un paisaje normal: crecieron viendo balaceras, masacres, secuestros, desapariciones y territorios gobernados por cárteles. Esa exposición constante creó una mezcla de indignación y cansancio existencial.

2. Desconfianza creciente en las instituciones

-Los escándalos de corrupción, el tráfico de influencias, el abuso de poder y la impunidad han erosionado profundamente la credibilidad del Estado mexicano. Los jóvenes, hiperconectados y con acceso inmediato a la información, han visto cómo casos graves terminan sin responsables. La narrativa repetida de “investigación en curso” ya no convence.

3. La gota que derrama el vaso: feminicidios, desapariciones y violencia juvenil-Los últimos meses estuvieron marcados por casos que generaron indignación nacional. Jóvenes asesinados, estudiantes desaparecidos, mujeres víctimas de violencia extrema. Esto encendió un sentimiento generacional: “Si no protestamos nosotros, nadie lo hará.”

4. Redes sociales como multiplicador emocional – La Generación Z no organiza protestas como generaciones anteriores. Ellos viralizan indignación. TikTok, X (Twitter) e Instagram se convirtieron en laboratorios de resistencia y amplificadores de convocatorias. En cuestión de horas, lo que era una expresión de rabia individual se volvió una movilización nacional.

5. Fallas del Gobierno en la comunicación de crisis – El discurso oficial ha minimizado problemas o los ha politizado. Esta desconexión entre el relato gubernamental y la percepción ciudadana generó una ruptura emocional. Para los jóvenes, el Estado parecía más preocupado por las narrativas políticas que por su seguridad.

6. La protesta estalla- La Las vallas metálicas frente al Palacio Nacional buscaban evitar incidentes, pero terminaron simbolizando distancia e indiferencia . Cuando los jóvenes las derribaron, estaban derribando más que metal: estaban rompiendo la barrera psicológica que separa al pueblo del poder.

¿CÓMO PUDO HABERSE EVITADO ESTE ESTALLIDO?

Una estrategia real de combate al crimen, no solo retórica política.

Reformas profundas para combatir la corrupción en todos los niveles.

Un acercamiento genuino del gobierno a la juventud, escuchando y no desestimando.

Canales institucionales efectivos para denuncias.

Políticas de seguridad basadas en inteligencia y prevención, no solo militarización.

Comunicación transparente, empática y responsable.

LA MORALEJA PARA LATINOAMÉRICA

Lo ocurrido hoy en México deja una advertencia clara:

Los jóvenes ya no tolerarán gobiernos que normalicen la inseguridad, la impunidad y la corrupción.

Los países de América Latina que subestimen el descontento juvenil están sembrando la semilla de futuros estallidos sociales.

La Generación Z tiene tres características que la hacen políticamente explosiva:

No tiene miedo.

No tiene lealtades partidistas.

No se informa por los medios tradicionales, sino por redes que amplifican injusticias en segundos.

Si los gobiernos no escuchan —y no actúan—, las protestas de México serán solo el comienzo de un nuevo ciclo de rebeliones juveniles en toda la región.

Hoy México habló fuerte. Mañana, cualquier país podría ser el siguiente.

angelpuello@gmail.com