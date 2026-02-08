México envía a Cuba buques militares con ayuda humanitaria
MEXICO 8 Feb.- El Gobierno mexicano ha anunciado la partida de dos buques de la Armada con destino a Cuba cargados con 800 toneladas de ayuda humanitaria a pesar de la hostilidad de Estados Unidos hacia la isla.
«Se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico ‘Papaloapan’ e ‘Isla Holbox’. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba», ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano en un comunicado.
El buque ‘Papaloapan’ transporta alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal para sumar unas 536 toneladas.
El ‘Isla Holbox’, por su parte, transporta 277 toneladas de leche en polvo. Los dos buques han partido de Veracruz este domingo por la mañana y se espera que lleguen a su destino en Cuba en cuatro días.
El comunicado destaca que «aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas».
México reivindica así su «tradición solidaria» con los pueblos de América Latina «y en particular con el pueblo de Cuba». «Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan», recuerda, y destaca que en los últimos meses han enviado asistencia en respuesta a los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, las inundaciones en Texas y otras crisis provocadas por desastres naturales.
Este envío llega en medio de la campaña de presión de Donald Trump y su Administración contra el Gobierno cubano, al que ha buscado restringir con aranceles el acceso al petróleo a pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias en forma de crisis humanitaria.
of-am
En vez de ayuda debe ser un comercio permanente.
La estrategia de la Maletera Delcy, Sheinbaum, Gallo Canelo y demás marranos comunistas, es que Trump sea barrido en las elecciones de noviembre para ellos coger fuerza.
Al comunismo se le mata a machetazos. Creo ha sido un error esa estrategia a larguísimo plazo de dejar a la maletera ahí. La maletera y el demente hermano botafuego aspiran a quedarse ahí 15 o 20 años más. Son enfermos del poder.
Suena bonito. Cualquiera hasta llora con tanta bondad de la guerrillera famélica castrista Sheinbaum.
Pero estas rastrera comunista oo hace porque su apuesta es que siga esa mal dyta dictadura 500 siglos más, junto a Ortega y ahora la maletera yo no fui Delcy.
Se pasa hambre en Cuba, pero así no caen nunca los cocodrilos sanguinarios.
Si hombe….una obra de caridad se le hace a cualquiera.
Ayuda que será repartida
entre la cúpula
desde los Castro en adelante.
ustedes nunca verán un Castro
en una fila o pasando penurias.
Pero los Abinader nunca aparecen haciendo fila tampoco cuando el Gobierno regala migajas al pueblo.
Papagayo charlatán.