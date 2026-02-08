México envía a Cuba buques militares con ayuda humanitaria

El buque 'Papaloapan' transporta alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal para sumar unas 536 toneladas.

MEXICO 8 Feb.- El Gobierno mexicano ha anunciado la partida de dos buques de la Armada con destino a Cuba cargados con 800 toneladas de ayuda humanitaria a pesar de la hostilidad de Estados Unidos hacia la isla.

«Se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico ‘Papaloapan’ e ‘Isla Holbox’. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil de la isla de Cuba», ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano en un comunicado.

El ‘Isla Holbox’, por su parte, transporta 277 toneladas de leche en polvo. Los dos buques han partido de Veracruz este domingo por la mañana y se espera que lleguen a su destino en Cuba en cuatro días.

El comunicado destaca que «aún quedan más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas».

México reivindica así su «tradición solidaria» con los pueblos de América Latina «y en particular con el pueblo de Cuba». «Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan», recuerda, y destaca que en los últimos meses han enviado asistencia en respuesta a los incendios en California, Estados Unidos y en Chile, las inundaciones en Texas y otras crisis provocadas por desastres naturales.

Este envío llega en medio de la campaña de presión de Donald Trump y su Administración contra el Gobierno cubano, al que ha buscado restringir con aranceles el acceso al petróleo a pesar de las advertencias sobre las posibles consecuencias en forma de crisis humanitaria.

