MEXICO: Aplauden que “El Chapo” Guzmán haya sido declarado culpable

MEXICO.- El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación en el sexenio anterior, consideró que en en el juicio que se siguió a Joaquin Guzmán Loera faltó reconocer a autoridades mexicanas que lograron la detención del presunto narcotraficante en dos ocasiones.

Envió una felicitación al gobierno estadounidense y a las autoridades judiciales por avanzar en una cadena perpetua para “El Chapo”, sin embargo, estimó, falta el reconocimiento a policías federales, marinos, militares e investigadores que participaron en su captura.

“Yo aprovecho para reconocer a las fuerzas federales del Ejército, la Marina, la policía Federal, a muchos investigadores, ministerios públicos, a miembros de estas instituciones que hoy es bueno reconocerles porque hay quienes no los reconocen, hay quienes no las ven y no saben del esfuerzo, el valor y además que arriesgan su vida, como sucedió en el proceso de detención de El Chapo”, dijo Osorio Chong.

El encargado de la seguridad en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dijo que ni siquiera con cadena perpetua se podrá resarcir el daño que se hizo a miles de víctimas que han muerto debido al tráfico de drogas.

Ante acusaciones vertidas durante el juicio en el sentido de que ex funcionarios, como los propios ex presidente de México Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron sobornados por integrantes del crimen organizado, Osorio Chong dijo que aunque los señalamientos carecen de elementos de prueba deben ser investigados.

Indicó que es evidente que el propósito de Guzmán Loera era lastimar a quien los detuvo no una sino dos veces

“Son voces de delincuentes, de quienes agredieron, de quienes quitaron la vida a muchas mexicanas y mexicanos, sin embargo, también creo que quien nada debe nada teme y de parte de lo que corresponde en el gobierno que yo estuve pues qué mejor que si hay alguna duda, señalamiento, imputación y que tenga el respaldo suficiente para la acusación hay que darle seguimiento”.

