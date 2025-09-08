MEXICO: Al menos 8 muertos y 45 heridos por un accidente

Ciudad de México, 8 sep.- El impacto de un tren contra un autobús en el central Estado de México dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y 45 lesionadas, divulgó la Coordinación General de Protección Civil de esa entidad.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la institución detalló que el accidente ocurrió en la Carretera Federal Atlacomulco-Maravatío (zona industrial) y el autobús de pasajeros de doble piso pertenecía a la línea Herradura de Plata.

«De manera preliminar se reportan ocho personas fallecidas y 45 lesionadas, atendidas por los cuerpos de emergencia», añadió.

Según lo difundido, en el lugar del hecho trabajan la Coordinación General de Protección Civil, el Servicio de Urgencias, la Cruz Roja, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso.

A estas instancias se suman, además, corporaciones de apoyo de la región.

of-am