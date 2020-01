Mets despiden a Carlos Beltrán tras escándalo robo de señales

Carlos Beltran

NUEVA YORK.- El boricua Carlos Beltrán, el único jugador nombrado en la investigación de MLB sobre el robo de señales de los Houston Astros, acordó con los New York Mets apartarse de su función de mánager del equipo, anunciaron los Mets a través de un comunicado.

“En una reunión esta mañana con Jeff y Brodie, acordamos mutuamente separarnos. Estoy agradecido de que ellos me dieran la oportunidad, pero es lo mejor para la organización”, dijo Beltrán. “No podía convertirme en una distracción para el equipo. Deseo mucho éxito en el futuro a la organización”.

“Durante mis 20 años en el béisbol siempre me he enorgullecido de ser un líder y hacer las cosas de la manera correcta, y fallé en esta situación. Como jugador veterano en el equipo, debí haber reconocido la gravedad del problema y realmente lamento las acciones que se tomaron”, dijo Beltrán a Marly Rivera de ESPN. “Soy un hombre de fe e integridad y lo que ocurrió no demostró esas características que son tan importantes para mí y mi familia. Lo siento mucho. No es quien soy como padre, esposo, compañero de equipo y educador”.

Beltrán es el tercer mánager en perder su trabajo como consecuencia de la investigación de MLB. Los Astros despidieron a A.J. Hinch luego de la publicación de la pesquisa, y los Boston Red Sox se separaron de Alex Cora luego de haber admitido su error mientras estaba con los Astros.

El portal Yahoo Sports fue el primero en reportar la salida de Beltrán.

“Aproximadamente dos meses luego del inicio de la temporada 2017, un grupo de jugadores, incluyendo a Carlos Beltrán, discutió con el equipo como podían mejorar el descifrar las señales de los equipos rivales y comunicarle las mismas a los bateadores”, según el reporte de MLB, dado a conocer el lunes.

El esquema que crearon involucró la utilización de botes de basura y cámaras de video para enviarle las señales a los bateadores. Ningún jugador fue castigado por parte de MLB por el esquema de robo de señales.

Enrique Rojas vaticina que serán involucradas más personas, y hasta más equipos, en las investigaciones de robos de señales.

Los Mets anunciaron a Beltrán como su mánager el 1 de noviembre, al firmar un acuerdo de tres años, y con opción a una cuarta temporada. Era su primer trabajo como mánager de Grandes Ligas.

El extoletero boricua, un nueve veces Todos Estrellas en sus 20 años de carrera en Grandes Ligas, terminó su carrera como jugador activo con los Astros en 2017 y pasó el 2018 como asesor del gerente de los Yankees Brian Cashman.

Beltrán, de 42 años, fue jugador con los Mets de 2005 al 2011.

of-am