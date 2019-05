Senador Menéndez vuelve a la carga: advierte “perversión a la democracia”

SANTO DOMINGO.- El senador estadounidense Bob Menéndez volvió a referirse a la República Dominicana advirtiendo en esta oportunidad que sería “una perversión de la democracia” modificar la Constitución de este país sin el voto directo del pueblo.

Entrevistado por la cadena televisiva Univisión, explicó que la carta que envió recientemente al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidiéndole que use “medios diplomáticos” para impedir una nueva reelección del presidente dominicano, Danilo Medina, es similar a las que él ha remitido respecto a otras partes del mundo donde se cambia la constitución para mantenerse en el poder.

“Es similar lo que he dicho sobre Egipto, donde recientemente trataron de cambiar la constitución, así como en otras partes del mundo, porque vemos un movimiento usando el proceso de cambiar la constitución para que un presidente se mantenga en el poder. Y es alarmante que ese proceso siga. Es en ese espíritu que hicimos ese llamado”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que su petición no es injerencia. “Yo creo que siempre hablamos de democracia, de derechos humanos, en todas las partes del mundo. Si vamos a negar lo que está pasando en un país, de lo cual tenemos pruebas, y que al que además estamos prestando dinero, invirtiendo dinero, y donde tenemos programas de desarrollo, y no podemos expresar nuestras inquietudes, no es injerencia a la perverción de la democracia”, indicó.

Dijo que en esta oportunidad la carta a Pompeo surge por la preocupación de movimientos que usan el proceso de cambiar la Constitución para que el presidente se mantenga en el poder. “Y es alarmante que ese proceso siga. Es en ese espíritu que hicimos ese llamado”, expresó.

