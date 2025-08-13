Mayoría empleados en zonas francas R. Dom. son mujeres

SANTO DOMINGO.- El 54 por ciento de los trabajadores en zonas francas en la República Dominicana son mujeres, mientras los hombres son mayoría en cargos técnicos y administrativos.

Las empleadas en zonas francas sumaban 76 mil 295 el año pasado, frente a 46 mil 269 hombres, de acuerdo con el Informe estadístico 2024 del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (Cnzfe).

En cambio, los cargos técnicos eran liderados por hombres con 29 mil 894, mientras ellas totalizaban 19 mil 131 en el periodo analizado, según la misma fuente.

Asimismo, 11 mil 506 varones tenían obligaciones administrativas (52,75 por ciento) y sobre 10 mil 303 de ellas recaía esa responsabilidad (47,25 por ciento).

El año pasado este sector -clave para el desarrollo nacional- recibió unos 417.4 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representó un crecimiento del 21 por ciento respecto a 2023, según datos recientes del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.