Mauricio Báez vence San Carlos en la final del TBS Distrito 2025

SANTO DOMINGO.- El club Mauricio Báez puso en “jaque mate” a San Carlos con su tercer triunfo consecutivo, este domingo 89-77, en la serie final del TBS Distrito 2025, en un choque disputado en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Los bicampeones actuales pusieron la ronda final a su favor 3-1, la cual está pactada al mejor de un 7-4, para acercarse a su corona 11 en la historia de los torneos superiores distritales.

Mauricio y San Carlos comparten el liderato de por vida de más campeonatos con 10 cada uno.

Los mauricianos, campeones de las últimas dos versiones del TBS Distrito: 2023 y 2024, están a un pie del tricampeonato bajo las riendas del dirigente Melvyn López, quien conseguiría su octavo de por vida (es el líder) en los TBS Distrito.

Sería la segunda vez que el club Mauricio Báez conquista tres títulos seguidos, ya que lo había del 1984 al 1987.

El líder ofensivo de la escuadra de Villa Juana volvió a ser “La Bestia del Jaya” Luismal Ferreiras, refuerzo de San Francisco de Macorís, quien logró su segundo doble al hilo con 20 puntos más 11 rebotes, iguales números que el sábado.

Gerardo Suero le siguió con 19 tantos, Richard Bautista 12 unidades, cinco rebotes y repartió nueve asistencias, y Juan Miguel Suero aportó 10, ocho capturas y cinco pases.

Por San Carlos, al mando del dirigente santiagues Victor Peña, impresionó Kevin Mateo con 21 puntos, Juan Guerrero con otras cifras dobladas de 20!puntos más 10 rebotesby JJ Romer coló 19 y seis atrapadas.

of-am