¿Más de los mismos o los mismos son más?

La eterna batalla de la oposición dominicana es crear una fuerza política capaz de desplazar el partido de turno. Sin embargo, cuatrienio tras cuatrienio vemos cómo esa oposición, que manifiesta la intención de desplazar al gobernante, es incapaz de cohesionarse y nuclearse en una estructura monolítica opositora que reúna a los principales líderes de la oposición y se establezca un plan de crecimiento e integración de las fuerzas vivas de la nación integrando gremios, asociaciones, organizaciones cívicas y sociales para construir una gran fuerza real capaz de una confrontación electoral que logre como objetivo final la conquista del poder ejecutivo.

Pero no, lo precedentemente expuesto no es mas que una utopía, una triste quimera, lo cual no son capaces lograr nuestras políticos o “líderes” de la oposición fruto de su miopía política y su pobre inteligencia social. Todos quieren ser los que encabecen la alianza, y es que reconozco que no es solo los históricos opositores; también los nuevos opositores entienden que ellos deben encabezarla. Ahí radica el problema principal: el ego del líder.

Todos quieren ser los lideres, ninguno, ni por edad ni por un evidente anquilosamiento, quiere ceder, incluso amparado en la máxima: “El poder no se cede”. Lo que al parecer nadie le ha dicho es que lo que tienen no se llama poder sino necedad, pues tienen muchos de ellos tanto tiempo queriendo ser presidentes que olvidan que lo primero que deben ser es líder y el líder debe tener la capacidad de entender cuando llegó su momento de delegar.

Con sobrada razón decía Charles De Gaulle: “He llegado a la conclusión que la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos”. Me parece que nuestros políticos le están dando la razón a De Gaulle; se la dan cuando en lugar de compactar sus propias organizaciones lo que han hecho es fragmentarlas, cuando en lugar de representarnos en el Congreso se representan a ellos mismos y se venden al mejor postor.

Bien lo decía Winston Churchill: “Un buen político es aquel que, tras haber sido comprado, sigue siendo comprable” . De esos buenos políticos está lleno nuestro congreso, de diputados y senadores corruptos que, amparados en sus propios intereses, han sido capaces de hipotecar nuestras generaciones futuras con su festival de aprobaciones de préstamos sin precedentes en la historia de nuestra amada República Dominicana, lleno de esos “honorables” que traicionan a los mismos partidos que lo llevaron a ocupar esa curul, hombres y mujeres sin concepto, sin dignidad, sin temor a Dios.

A mis amigos líderes y pseudo líderes de la oposición les recuerdo que si no logran una gran concertación y alianza electoral capaz de hacer un buen papel en las elecciones próximas, no quiero verlos haciendo marchas o denuncias de fraude, si no son capaces de ser más que el partido que nos gobierna, lo cual supone que sumen fuerzas, entonces lamento decirles qué habrá PLD para muchos años, y ustedes seguirán envejeciendo política y socialmente hasta que ya nadie los recuerde, pero también veo algunos advenedizos que llegan y pretenden les entreguen las candidaturas presidenciales, los partidos y las estructuras por el simple hecho de que ellos se creen la panacea y el nuevo Jesus El Cristo.

Para ganarle a la súper estructura política,social y económica denominada PLD hay que fajarse, salir no solo para los medios de comunicación, como hay muchos pseudo líderes políticos que creen que la oposición se hace asistiendo a programas de radio y televisión, y de vez en cuando escribiendo por sus redes sociales o publicando artículo, la oposición queridos amigos se hace en las trincheras de los barrios, allá en las libretas del fiao de los colmados, en Las miles de compraventas abarrotadas de propiedades perdidas por la imposibilidad de que sus dueños las saquen, en cientos de recetas que mueren en las gavetas de familias por imposibilidad de comprarlas, en millares de estufas que solo se encienden una vez al día, si es que se encienden.

No queridos amigos de la oposición, no desplazarán al PLD mientras su estructura de asistencia social está perfectamente aceitada llevando el bono gas, el bono luz, él desayuno escolar, las tandas extendidas, sembrando el país de guarderías infantiles y mucho más, incluyendo la compra de comunicadores para que vendan esto como salvación y no como la podredumbre que es, pues al pueblo lo qué hay que darle es oportunidades para que aprendan a pescar no ponerle parte de un pescado y dicho sea de paso putrefacto.

Y quiero preguntarle a todos los partidos de oposición: ¿Dónde están sus escuelas de formación política?, ¿Dónde están sus escuelas de formación ciudadana?, ¿Donde están sus procesos educativos para formar la conciencia cívica de ese ciudadano, para que sepa sus deberes y derechos? La respuesta yo me la sé: No existen, y es por esa razón que el asistencialismo del gobierno gana adeptos, pues esas pobres mentes humanas no se dan cuenta del alto precio que pagan por las prebendas asistenciales que reciben, ¡Y ustedes mal llamados líderes de la oposición son los que deberían tener tandas extendidas de formación en derechos y deberes para que nuestros pobres Dominicanos y Dominicanas no sigan votando por mas de lo mismo, simplemente por que terminan viéndolos como que son más.

Y cómo colofón les dejo esta frase lapidaria de Abraham Lincoln, cito: “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo “

