Más de 50 reclusos murieron en tres meses en cárceles de Haití

Puerto Príncipe, 16 nov.- Más de medio centenar de reclusos murieron entre julio y septiembre del año en curso en Haití, donde hoy la población penal vive en condiciones inhumanas y degradantes.

Según la Organización de Naciones Unidas citada por el diario digital Haití Libre, los reos perdieron la vida debido al hacinamiento, falta de atención, alimentación insuficiente, escasez de agua y celdas insalubres.

Días atrás, la Asociación de Voluntarios para la Reintegración de los Detenidos de Haití calificó de alarmante la situación en la que se encuentra una de las prisiones de la nación caribeña.

«Los hallazgos en cárcel de Cabo Haitiano son alarmantes y reflejan una situación de detención marcada por un deterioro avanzado de las condiciones humanas y materiales», subraya un informe de la organización.

La prisión cuenta actualmente con 841 reclusos: 30 mujeres, de ellas cinco ya fueron condenadas, 16 menores de edad, uno solo con sanción impuesta, y 795 hombres, y nada más se les celebró juicio a 122.

El comunicado de la Asociación de Voluntarios para la Reintegración de los Detenidos de Haití calificó de dramático, el nivel de hacinamiento en este penal, pues el recinto está diseñado para 500 personas.

Tal violación provoca que las celdas estén superpobladas, carezcan de ventilación y luz adecuada, además la insalubridad de los bloques sanitarios desprenden olores pestilentes.

Una veintena de reos padecen enfermedades infecciosas, contagiosas y de la piel, sin recibir la atención adecuada, precisa el texto divulgado por el diario digital Haití Libre.

La cárcel de Cabo Haitiano -con peligro de derrumbe- cuenta con un médico y una enfermera para todo el penal, cuya farmacia muestra un avanzado estado de deterioro.

La Asociación de Voluntarios para la Reintegración de los Detenidos de Haití denunció la falta de asistencia legal, de hecho, el 85 por ciento de los reos se encuentran en prisión preventiva y todavía siguen sin juzgarse.

Otras violaciones de los derechos humanos recogidas en el informe de la organización, es la privación de atención médica adecuada, falta de alimentos y la imposibilidad de acceder a programas educativos y de reintegración.

of-am