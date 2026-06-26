Maritime Academy otorga Doctorado Honoris Causa a piloto dominicana

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

BOSTON.- La Massachusetts Maritime Academy otorgó un Doctorado Honoris Causa en Administración Pública a la coronel piloto Marisol A. Chalas, del Ejército de Estados Unidos, durante el acto de graduación de la Clase 2026.

El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción académica que otorga una universidad para reconocer trayectorias de impacto excepcional.

Líder internacional y referente hispana

En la motivación del galardón, Chalas fue descrita como “una distinguida líder internacional”. Actualmente es Oficial Conjunto Calificado y ocupa el cargo de Subjefa de Estado Mayor, G-3/5/7, del Comando de la Reserva de Aviación del Ejército de EE.UU.

La ceremonia ocurrió 30 años después de que Chalas recibiera su título de Ingeniera Marítima como parte de la Clase 1996.

“Honor indescriptible”

“Regresar a mi alma mater en el 30 aniversario de mi propia graduación para dirigirme a la próxima generación de líderes es un honor indescriptible”, expresó Chalas ante altos mandos militares, profesores, graduandos y familiares.

Trayectoria histórica

El doctorado fue conferido por la Junta Directiva de la Academia y la Junta de Educación Superior. Reconoce décadas de servicio público, liderazgo operativo e hitos militares de Chalas, oriunda de Baní, República Dominicana.

Entre esos hitos destaca ser la primera mujer hispana en pilotear uno de los helicópteros más sofisticados de la Guardia Nacional de EE.UU.

Además de su carrera militar de más de tres décadas, Chalas tiene una Maestría en Gerencia Administrativa y la certificación Lean Six Sigma Black Belt. Es miembro actual de la Junta de Gerentes de la Academia y de la Junta de la Fundación Cristian Rivera.

Próximo reto en Washington

En noviembre asumirá como Directora de Asuntos Legislativos para la Reserva del Ejército de EE.UU. en Washington, D.C.

Sobre Mass Maritime

Fundada en 1891, la Massachusetts Maritime Academy es una universidad estatal acreditada, reconocida por formar líderes en áreas marítima, ingeniería, gerencia y medio ambiente. Decenas de graduandos recibieron licenciaturas y maestrías en esas disciplinas durante el acto.