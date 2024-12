Marileidy Paulino: “Quiero el récord mundial para el 2025”

Marileidy Paulino

SANTO DOMINGO.- Luego de hacer historia en el Stade de France en París en agosto pasado y haberse transformado en la primera mujer dominicana en ganar una medalla de oro olímpica, la vida de Marileidy Paulino cambió rotundamente.

Innumerables eventos e invitaciones, compromisos con sus marcas, nuevos auspiciadores y viajes, han marcado los últimos meses de la Embajadora de Panam Sports.

“Mi vida dio un giro increíble. Tuve muchos viajes, llegaron más auspiciadores, fue muy movido. Pero ya estoy de regreso a los entrenamientos muy motivada”, señala Marileidy Paulino.

Sin embargo, y muy merecidamente, se dio un tiempo para disfrutar unas vacaciones como hace tiempo no se las tomaba.

“Mis vacaciones fueron una maravilla, ya que pude compartir con amistades, mi familia. Pude ir a la playa, al campo y a Cuba. Lo pasé muy bien, pude comer mucho pescado, coco y disfruté mucho con mi sobrina. Este año me dieron un mes y medio, así que lo aproveché mucho” agrega la campeona olímpica.

La primera semana de noviembre volvió a los entrenamientos en República Dominicana junto a su entrenador Yaseen Pérez. Ambos ya comenzaron a trabajar en sus próximos objetivos. El Campeonato Mundial en Tokio, el nuevo evento Grand Slam Track, y como no, el récord mundial asoman como sus metas para este 2025.

Está terminando este 2024 Marileidy, un año inolvidable para ti, ¿Cuál sería el balance que haces de esta temporada?

“Fue sin duda, uno de los mejores años de mi vida. Fue un año maravilloso donde se cumplió un gran objetivo, se hizo historia y marcó a un país y al mundo entero. Este 2024 fue un año lleno de fe, perseverancia, de esfuerzo, de un trabajo en equipo como lo venimos haciendo desde el 2021 cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Gracias a Dios tuvimos los pies sobre la tierra y siempre con una buena planificación, pudimos lograr la medalla olímpica en París”

¿Cómo crees que influyó en tu país tu medalla de oro?

“Creo que motivó a la juventud, a que la gente luche cada día sin importar qué, y a que todos crean en sí mismo para cumplir sus objetivos”.

¿Cómo ha sido el regreso a los entrenamientos tras todo lo vivido después de conquistar el oro en París?

“El regreso a los entrenamientos siempre se torna más difícil, pero son muy necesarios para tener un año lleno de éxito. Yo tengo mi objetivo claro para el próximo año, si Dios lo permite, de poder darle con todo y, como yo siempre digo, más fuerte que nunca”.

Me imagino que tu gran anhelo es lograr batir el récord mundial de Marita Koch de 47.60 segundos, uno de los récords más longevos del atletismo mundial y que este 2025, cumplirá 40 años…

“Si por supuesto. Yo apuesto a lo que mi equipo y yo hemos trabajado en mis piernas, y yo sé que si Dios lo permite, podré hacer el récord mundial que es mi gran anhelo. Solo debo esperar el momento perfecto, el día perfecto y la pista perfecta. Yo sé que se puede hacer. Los resultados de los Juegos Olímpicos de París me demostraron que sí se puede lograr. Sé que voy a trabajar los pequeños detalles que tengo para poder hacer el récord mundial, aunque, me conformo con hacer 47.99 segundos”.

Eso es para el 2025. Pero, ¿cómo te proyectas para el largo plazo?

“La corona lograda en París espero que, Dios mediante, pueda volverla a repetir en Los Ángeles 2028 y así motivar a que más mujeres se unan a este movimiento”.

Para terminar Marileidy y como gran referente, no solo de tu país sino que para el mundo entero, ¿Cuál sería tu mensaje de navidad?

“Yo les diría a todos que en esta navidad puedan disfrutar al máximo con toda su familia y con sus amistades. Este es un tiempo de estar unidos y de caridad, Y para los deportistas, les digo que disfruten mucho estas fiestas en sus países, ya que cuando están en competencias o en entrenamientos, no pueden estar con sus seres queridos. Que aprovechen y coman rico, pero, que no dejen de entrenar. Mucha gente piensa que en estas fechas los atletas no entrenan y no es así. Feliz navidad y que este nuevo año sea de mucho éxito y bienestar para todos.

of-am