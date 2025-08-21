Marileidy Paulino llega en cuarto lugar en Liga Diamante

Marileidy Paulino

SUIZA.-La atleta dominicana Marileidy Paulino finalizó en la cuarta posición este miércoles en la final de los 200 metros lisos de la Liga Diamante 2025, disputada en Suiza, en una competencia marcada por la intensidad y el alto nivel de las participantes.

Con un tiempo de 22.43 segundos, Paulino no logró superar a la norteamericana Brittany Brown, quien se alzó con el primer lugar tras detener el cronómetro en 22.23 segundos.

El segundo puesto fue para la nigeriana Favour Ofili, quien cruzó la meta con 22.31 segundos, mientras que la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith se quedó con la tercera posición con una marca de 22.37 segundos.

Marileidy ya se había visto las caras con seis corredoras que participaron en la final de los Juegos Olímpicos de París en los 200 metros, entre ellas la estadounidense Brittany Brown (bronce), las británicas Dina Asher-Smith y Daryll Neita (cuarta y quinta), y la nigeriana Favour Ofili (séptima).

También compitieron Léonie Pointet de Suiza y Marie-Josée Ta Lou-Smith, representante de Costa de Marfil, quien no comenzó en el heat uno de París, Francia.

La carrera en Suiza se convirtió en un nuevo capítulo de esta competencia de élite femenina, con nombres destacados del circuito olímpico y mundial.

