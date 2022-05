Marialina y el Confesionario de Aida (OPINION) 

En un mundo que al parecer gira a lo inverso, sin lugar a dudas y; sin caer lo peculiar, no hay otra forma de adquirir los conocimientos básicos para llegar a la cima que no sea mediante la lectura de un buen libro, sin importar el género literario, por lo que les recomiendo a mis seguidores y lectores adquirir en lo inmediato “El confesionario de Aida” , una novela de la escritora dominicana Marialina Martínez Frei.

La historia se cuenta con un lenguaje claro que luce las señas de identidad del español del Caribe: –A la verdad Nidia que a mí no me gusta meterme en vidas ajenas. -Ernesto iniciaba la conversación. – Pero chica yo quisiera saber ¿qué carajo le vez tú a ese tipo? Vamos a estar claros compañera, él será buen artista y todo, pero de ahí a lo que te pintó a ti en la cara, eso sí que no tiene nada que ver con el arte. (Página 11)

En esta novela, el papel de Aida tiene un doble interés; y al narrar la obra, Marialina Martínez Frei, aporta una voz fresca con la que a veces brinda momentos de humor, donde se genera una distinción entre el gato Simeón y el camión Simeón, sobre todo, como protagonista de un coherente relato de formación: (…) ya me daba igual lo que el señor opinara, simplemente me arreglaba lo más bonita posible que yo sí que no quería quedarme para vestir santos o sin novio o que se me pasara el tren, frase esta última que no sé en dónde la escucharía, porque tren pasar por estos lados, dígame usted, eso solo podía ser la imaginación (…). (Página 104)