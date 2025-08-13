María Peralta: 28 años construyendo puentes entre RD e Italia

María Peralta

ROMA.- María Peralta llegó a Italia en abril de 1991, cuando la inmigración era «un poquito desconocida» en el país europeo. Desde entonces, su trabajo comunitario la ha convertido en una figura clave para los dominicanos en La Spezia, región de Liguria, donde fundó la Asociación de Dominicanos Organizados en La Spezia(ADOSP).

«Nosotros nos convertimos en ese enlace para que las instituciones italianas lleguen a la comunidad», explica Peralta sobre el papel que desempeña su organización desde hace casi tres décadas.

La asociación nació de la necesidad de reclamar derechos cuando no existían organizaciones similares. «Hicimos una reunión por la necesidad de reclamar siempre derechos», recuerda la dirigente comunitaria.

ADOSP se distingue por haber resuelto problemáticas concretas de la comunidad. Han creado un sistema cooperativo para la repatriación de fallecidos, reduciendo costos de 8,000 a 4,000 euros, y ofrecen servicios de asesoría jurídica gratuita.

Conforme una nota del portal AmoDominicana, la organización cuenta con más de 400 miembros y ha establecido relaciones sólidas con instituciones educativas, servicios de salud y centros penitenciarios, consolidándose como referente comunitario.

Entre sus proyectos destacan el Festival Latino, la celebración del Día de las Madres y el programa educativo «Conoce tus raíces» en escuelas locales.

Peralta también presidió durante 12 años la organización de todos los inmigrantes de la provincia.

La líder comunitaria, respaldada por un grupo de mujeres comprometidas, hace un llamado a otras asociaciones: no limitarse solo a promover la cultura, sino también trabajar por la integración y resolver las problemáticas reales de la comunidad dominicana.