Maratón de Patinaje del Gran Santo Domingo en el Malecón

SANTO DOMINGO. – El Malecón del Gran Santo Domingo se convirtió en el escenario de la tercera edición del Maratón de Patinaje, celebrado con gran éxito por primera vez en esta emblemática avenida de la capital.

