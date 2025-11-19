Maratón de Patinaje del Gran Santo Domingo en el Malecón

SANTO DOMINGO. – El Malecón del Gran Santo Domingo se convirtió en el escenario de la tercera edición del Maratón de Patinaje, celebrado con gran éxito por primera vez en esta emblemática avenida de la capital.
La jornada deportiva fue organizada y coordinada por la Escuela de Patinaje Es Hora de Patinar, bajo el liderazgo de su fundador, Jeffrey Rodríguez, cuya dedicación y visión han sido clave para impulsar el crecimiento y la expansión del patinaje en la República Dominicana.
En esta entrega participaron 340 atletas nacionales e internacionales, provenientes de Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, consolidando este maratón como el evento de patinaje en línea más popular y exitoso del país.
Desde tempranas horas, patinadores de todas las edades se reunieron para participar en las categorías de 5 km, 10 km, 21 km y 42 km, creando un ambiente familiar y lleno de entusiasmo. Niños, jóvenes y adultos demostraron su pasión por el patinaje.
El recorrido en el Malecón ofreció un circuito amplio, seguro y visualmente espectacular, brindando a los participantes una experiencia única y memorable.
En la categoría Open Femenina 42K, destacó la atleta Melissa Sepúlveda, liderando la representación de Puerto Rico; mientras que en la Open Masculina 42K, brilló el dominicano David Méndez dejando en alto el nombre de la República Dominicana en esta exigente distancia.
