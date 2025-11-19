Maratón de Patinaje del Gran Santo Domingo en el Malecón

La jornada deportiva fue organizada y coordinada por la Escuela de Patinaje Es Hora de Patinar, bajo el liderazgo de su fundador, Jeffrey Rodríguez, cuya dedicación y visión han sido clave para impulsar el crecimiento y la expansión del patinaje en la República Dominicana.

En esta entrega participaron 340 atletas nacionales e internacionales, provenientes de Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, consolidando este maratón como el evento de patinaje en línea más popular y exitoso del país.

Desde tempranas horas, patinadores de todas las edades se reunieron para participar en las categorías de 5 km, 10 km, 21 km y 42 km, creando un ambiente familiar y lleno de entusiasmo. Niños, jóvenes y adultos demostraron su pasión por el patinaje.

El recorrido en el Malecón ofreció un circuito amplio, seguro y visualmente espectacular, brindando a los participantes una experiencia única y memorable.

En la categoría Open Femenina 42K, destacó la atleta Melissa Sepúlveda, liderando la representación de Puerto Rico; mientras que en la Open Masculina 42K, brilló el dominicano David Méndez dejando en alto el nombre de la República Dominicana en esta exigente distancia.