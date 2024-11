Presidente Abinader aclara no es obligatoria circular emitió MAP

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aclaró que no es obligatoria la circular emitida la semana pasada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) con la cual este organismo pretendía obligar a los empleados del Estado a presentar en las oficinas oficiales donde laboran las facturas de agua y luz que pagan en sus viviendas.

Durante la rueda de prensa La Semanal, que el mandatario ofreció este lunes en el Palacio Nacional, una periodista le habló sobre las críticas que dicha circular ha provocado en distintos sectores, entre ellos profesionales, sindicales y políticos, y le preguntó si estaba dispuesta a retirarla, como ya lo hizo con el plan de reforma fiscal.

RESPUESTA DIFUSA

El Jefe del Estado respondió en forma difusa y con lenguaje no claro. Alegó que que esa disposición no tiene una intención específica ni tampoco implica penalidad ni ninguna consecuencia y anunció que el MAP se prepara para emitir una declaración de prensa aclarando pormenores de la misma.

Su respuesta fue la siguiente:

«Mira, esa disposición no tiene una intención.. y solamente puede tenerla sí voluntaria, no puede tener ninguna penalidad ni ninguna consecuencia. Lo que busca es incluso en algunos casos, a los empleados públicos que tienen nivel salarial más bajo, hasta poder hasta apoyarlos con el bono luz. Esa disposición no tiene mayores consecuencias que dar el ejemplo, que coordinar. Creo que el MAP está dando también una aclaración en el día de hoy. Eso pudiese tener incluso efectos positivos para los de menor nivel con el apoyo de bono luz y no tiene nada obligatorio».