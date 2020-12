Identifican a matadores Oficial FAD; exSenador asegura fue «ejecutado»

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La comisión que investiga el asesinato del teniente coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Ramón Israel Rodríguez Cruz, en una comunidad rural de la provincia Valverde, identificó ya a los autores de este hecho.

Lon ellos el sargento de la Policía Nacional Librado Recio Solís y al cabo de la misma institución Rafael de Jesús Díaz Gómez.

La junta, integrada por el inspector general de la Fuerza Aérea Dominicana, Mauricio Fernández García, y por el inspector de la Policía Nacional, Claudio Peguero Castillo, ha interrogado a varias personas que pudieron ser testigos del hecho y analizan las declaraciones de los miembros de la Policía que mataron al piloto.

Exsenador afirma fue «ejecutado»

Sobre este caso el exsenador de Valverde César Augusto Matías -Yayo- denunció que el teniente coronel Rodríguez Cruz fue ejecutado y llamó a las autoridades del Ministerio Público para que establezcan la verdad del caso.

Sostuvo que como abogado y político está haciendo su propia investigación, pues en la comunidad de Boruco, del distrito municipal Guatapanal, donde residía el oficial, es de conocimiento que hace unos 43 días éste habló con la persona que lo ultimó.

“Todo el mundo sabe en Boruco, de que el matador hace unos 43 días, poco más o poco menos estuvo en la casa y habló con el coronel, porque tenía una música alta y cuando se identificó se retiró de mala manera”, aseveró.

El exsenador precisó que fue por gestión suya que el coronel entró a la academia y que su madre es una compañera y amiga de larga data, a pesar de vivir en Nueva York.

“Quiero ser muy claro, no hay la menor duda de que se trata de una ejecución y anuncio al país y a nuestra provincia, que no dejaré solo a la madre y esposa del coronel Rodríguez Cruz y usaré todo lo que esté a nuestro alcance para establecer la verdad, no habrá impunidad ya verán”, aseguró.

Al hacer la denuncia a través de Twitter, Matías pidió a la Fiscalía de Valverde y a la Procuradora General de la República que procedan en el caso.

