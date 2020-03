Manuel Jiménez advierte vigilarán elecciones para prevenir trampas

SANTO DOMINGO.- El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a la Alcaldía de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dijo que los munícipes mantendrán la vigilancia en elpróximo proceso electoral del día 15 de marzo, para que no se produzca ni una trampa más.

Jiménez, quien en las últimas encuestas figura con un porcentaje muy por encima del 50%, habló al concluir una marcha de cierre de campaña, en una tribuna colocada en la calle Costa Rica esquina San Vicente de Paúl, en el ensanche Alma Rosa, después de recorrer distintos sectores desde el club Calero, de Villa Duarte, donde comenzó la caravana a las cuatrode la tarde.

“Santo Domingo Este va a poner sus ojos otra vez vigilante en cada uno de los votos que van a producir el cambio, ni una trampa más, ni chiquitita, ni chiquitita, ni un voto solamente, y vamos a vigilar el proceso hasta que se despache la última acta del último Colegio que se verifique y se cuente con toda claridad”, precisó.

Adelantó que no celebrará hasta que se cuenten todos los votos de Manuel Jiménez y de los regidores uno a uno, certificado y que se diga lo que todo el mundo sabe, resultados que serán 70 a 30.

Indicó que están muy vigilantes, porque los únicos votos que puede comprar el Partido de la Liberación Dominicana son los que se venden y la gran mayoría del pueblo dominicano y de los munícipes de Santo Domingo Este no se venden.

Señaló que los peledeístas van a tener unos cuantos votos, que serán los que puedan retorcer solamente, debido a que “nadie simpatiza por ellos, ni una gente, tendrán los votos obligatorios, tendrán los votos del chantaje, tendrán los votos que puedan comprar, pero jamás tendrán los votos de ganar”.

En otro orden, expresó que el empresario Antonio Taveras Guzmán será el próximo senador de la provincia Santo Domingo, quien hablará en defensa del pueblo y dijo que “ya no cabe duda de que no tendremos más una muda que no pueda hablar a nombre de su provincia, allá en el Congreso Nacional”, refiriéndose a la senadora Cristina Lizardo.

Afirmó que está comprometido en hacer una gestión como ha sido anunciada, sin ninguna debilidad en cuanto a su transparencia, valores y principios con que debe gestionarse la cosa pública.

Expresó que Santo Domingo Este será testigo de una administración que pueda ser ejemplo para el resto del país y que “ustedes=refiriéndose a los presentes== formarán parte de este gobierno municipal”.

​De su lado, Taveras Guzmán dijo que acompanar a Jiménez en su lucha “ha sido una demostración de mucha dignidad, mucho decoro y mucho trabajo”.

Indicó que ya que le ganaron la batalla en las calles, falta ganarle el próximo domingo en las urnas, exhortando a estar “todos atentos y vigilantes defendiendo el voto nuestro hasta con las uñas, que no nos van a volver a hacer trampa y no van a ganar más elecciones”.

La caravana inició en el club Calero, Villa Duarte y recorrió las calles 25, Presidente Vásquez, avenida Venezuela, Las Américas, Sabana Larga y terminar en la Costa Rica esquinaSan Vicente de Paúl, en Alma Rosa.

El acto de clausura empezó con la presentación de un grupo de baile, luego unos cantantes urbanos interpretaron la canción “No te Quilles” y finalmente Manuel Jiménez cantó “Aquí”, que dijo le recuerda su enamoramiento con Santo Domingo Este.

Participaron, además, Ángela Henríquez, candidata a la vicealcaldía por SDE, Jorge Frías, Cecilio Castillo, Joeidi Montero, Katy Báez, José Ramón Jiménez, José Sánchez, Néstor Julio Cruz Pichardo, José Liz, Domingo Batista, Francisco Vásquez, Rafael Vásquez García, Eligio Sabino, entre otros dirigentes y también candidatos a puestos electivos.