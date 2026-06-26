Mano de obra haitiana domina el sector construcción en la RD

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Santo Domingo, 25 jun.- La mano de obra haitiana representa el 68.3 por ciento de los trabajadores del sector construcción en República Dominicana, mientras que los locales constituyen el 31.1 por ciento, según la Encuesta Sectorial Construcción (Ensecon-2025).

El estudio, dado a conocer hoy por el Instituto Nacional de Migración, revela que en las empresas formales, los ciudadanos del país vecino conforman el 69.1 por ciento de la fuerza laboral frente al 30.2 por ciento de los criollos, mientras que en el sector informal la proporción es de 61.3 por ciento y 38.2 por ciento, respectivamente.

La investigación también destaca que la rama de la construcción está impulsada fundamentalmente por la inversión privada.

Actualmente, el 95.9 por ciento de las obras que se desarrollan en el país corresponden a iniciativas privadas, mientras que los proyectos públicos abarcan menos del 5.0 por ciento.

De acuerdo con el informe, la inversión pública apenas alcanza el 1.3 por ciento de los proyectos en ejecución, mientras que los programas financiados mediante inversión mixta suponen el 2.8 por ciento.

El documento señala que el crecimiento de esa industria depende en gran medida de las decisiones de inversión privada, especialmente en el mercado inmobiliario, favorecido durante décadas por incentivos destinados al desarrollo turístico y de infraestructura.

La construcción aporta cerca del 15 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional y se concentra principalmente en la edificación de viviendas.

Los edificios de apartamentos representan el 49.5 por ciento de las obras levantadas, seguidos por las viviendas unifamiliares con un 29.8 por ciento.

El Gran Santo Domingo continúa liderando el desarrollo inmobiliario, al concentrar la mayor cantidad de proyectos residenciales y los precios más elevados por metro cuadrado.

Sin embargo, también registra la mayor proporción de obras paralizadas, con un 61.5 por ciento hasta 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

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