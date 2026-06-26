Mano de obra haitiana domina el sector construcción en la RD

Santo Domingo, 25 jun.- La mano de obra haitiana representa el 68.3 por ciento de los trabajadores del sector construcción en República Dominicana, mientras que los locales constituyen el 31.1 por ciento, según la Encuesta Sectorial Construcción (Ensecon-2025).
El estudio, dado a conocer hoy por el Instituto Nacional de Migración, revela que en las empresas formales, los ciudadanos del país vecino conforman el 69.1 por ciento de la fuerza laboral frente al 30.2 por ciento de los criollos, mientras que en el sector informal la proporción es de 61.3 por ciento y 38.2 por ciento, respectivamente.
La investigación también destaca que la rama de la construcción está impulsada fundamentalmente por la inversión privada.
Actualmente, el 95.9 por ciento de las obras que se desarrollan en el país corresponden a iniciativas privadas, mientras que los proyectos públicos abarcan menos del 5.0 por ciento.
De acuerdo con el informe, la inversión pública apenas alcanza el 1.3 por ciento de los proyectos en ejecución, mientras que los programas financiados mediante inversión mixta suponen el 2.8 por ciento.
El documento señala que el crecimiento de esa industria depende en gran medida de las decisiones de inversión privada, especialmente en el mercado inmobiliario, favorecido durante décadas por incentivos destinados al desarrollo turístico y de infraestructura.
La construcción aporta cerca del 15 por ciento al producto interno bruto (PIB) nacional y se concentra principalmente en la edificación de viviendas.
Los edificios de apartamentos representan el 49.5 por ciento de las obras levantadas, seguidos por las viviendas unifamiliares con un 29.8 por ciento.
El Gran Santo Domingo continúa liderando el desarrollo inmobiliario, al concentrar la mayor cantidad de proyectos residenciales y los precios más elevados por metro cuadrado.
Sin embargo, también registra la mayor proporción de obras paralizadas, con un 61.5 por ciento hasta 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
of-am
Hice un comentario sobre esto ayer. Para él Dominicano no hay trabajo. Él dolar está llegando a 60, yo odio Abinader del fondo dé mí corazón, ni con 60mil pesos mensuales uno puede vivir bien hoy en día. Esos trabajos té dan 30mil pesos pa abajo, eso no es suficiente para mantener una familia de 3 y los Haitianos están con 6 hijos cada uno con 30mil pesos mensuales. Esto es una burla. Esa gente solo traen atraso.
señor la cosa esta mala en todos lados. a mi esposa la despidieron el 29 de mayo de su trabajo despues de 19 años y a mi hijo lo bajaron a agente despues de ser gerente de sucursal y yo no consigo trabajo fijo por la edad 59 años. aqui en USA todo el pobre esta al grito con la renta, la comida, todo esta al doble. sin embargo, de ahi a odiar a el hombre amarillo eso es darle demasiada importancia!!! disculpeme la intromicion pero ese tipo de actitud es perjudicial para su salud. su familia lo necesita. cuidese.
Y el agricola, el de trabajo domesticos y de motores (deliveries,moto concho etc..)y los Dominicanos? comiendo **** como acostumban.
La realidad es,que los haitianos son indispensables/ extremadamente necesarios el el sector construcción,esa es una realidad,sin ellos, sólo mejicanos podrían sustituirlos y los mejicanos prefieren cobrar en dollares
Esas casas antiguas de la zona colonial, sólo los haitianos con una mandarina,tumban las paredes de cemento.
¡FUERA HAITIANOS DE NUESTRO PAIS!
Eso es fácil, tomas tu el trabajo de uno de ellos, y busca otros compañeros dominicanos que quieran hacer ese trabajo, y se resuelve el problema. Ese es un trabajo honrado, sin embargo el dominicano prefiere decir que se lo esta llevando el diablo, en vez de fajarse como esos haitianos. Tienen complejo de rico, pero se quejan porque no hay con que comer?
No hay dudas…estamos hechizados y atontados por los haitianos…Todos defienden la invasión o están lamiendo botas al gobierno…
ese OH Boy!!, cualquier… asunto que se… refiera a la actualidad… con el narcoPRMismo… gobernando, sale… en defensa… parece que… esa misma presencia.. no ocurría con… el PLDismo… y estoy segurísimo.. que, en ese momento… eran criticables… por él… y en este foro… tomas varios… sobrenombres… y siempre, sus opiniones… es lamiéndole al narcoPRMismo…
Indispensable debe ser el haitiano que te da durísimo a tí
EL PLAN DE LOS HAITIANOS ES ENGULLIR LA ISLA ENTERA PARA HACER LO MISMO QUE CON HAITI Y CON LA CANTIDAD DE EMPLEADORES TRAIDORES DOMINICANOS QUE LE DAN EMPLEO Y LES AYUDA A TRAEN SUS FAMILIAS YA TIENEN SU CITA CON EL MACHETE HAITIANO HASTA ÁHORA ,LAS CIFRAS ES DE UNOS 500 Y VAN EN ASCENSO YA QUE LA CODICIA DE LOS EMPLEADORES ES INMENSA
Siguen los barbaros invadiendo Roma…
hay mas sectores, inclusive… se puede decir. que… en la produccion nacional… hasta en el… turismo, son pilares…
¡Vende Patria son ESOS SECTORES!
espero, Imparcial… que no estén ejerciendo… contigo, la usurpación… además, el ensanchar… el abanico en esos… sectores, sobre la… presencia haitianística… merezco ese calificativo… como tú, que… niegas ser zurdo…