Manny Ramírez: «estoy abierto para apoyar a Rafael Devers»

Si alguien sabe lo duro que es jugar para Boston Red Sox, es Manny Ramírez, quien por ocho años fue parte de las filas del combinado del estado de Massachusetts. Asimismo, si hay alguien que conoce lo que causa en un pelotero tener que jugar con Boston, mientras juega en una posición distinta a la que ha estado acostumbrado durante su carrera a accionar.

Ramírez habló por primera vez sobre la situación de Rafael Devers, quien ha estado enfrentando muchos problemas para poder batear en el arranque de la temporada 2025, encontrándose en blanco en 19 turnos con 15 de estos terminando en ponches. Mucho se ha atribuido al aspecto mental de acostumbrarse a ser bateador designado, tras jugar toda su carrera como tercera base.

Ramírez, quien tuvo que moverse desde el jardín derecho al izquierdo, tras llegar a Boston, proveniente de Cleveland, entiende las dificultades que para un jugador representa el adecuarse a nuevos roles.

“Cuando llegué a Boston, acuérdate que yo jugaba right field y ellos, cuando llegué el primer año, me dijeron (…) ‘queremos que tú juegues left field”, empezó indicando Ramírez en el programa radial dominicano Z Deportes.

“A lo primero, sabes que (con) el orgullo, la falta de asesoramiento, uno comienza a maquinar cosas que no son correctas, pero cuando yo fui y me puse a coger elevados en el right field, que vi que eso era una sabana, que para jugar en el right field en Boston, tienes que ser (un atleta de) campo y pista, dije ‘no, mejor me voy a quedar aquí, tranquilo, en el left field’. Me quedé ahí y al final me convino”, añadió Ramírez, indicando que no es fácil, en principio, adaptarse a un cambio de posición, sin antes experimentar las cosas en la nueva.

Sobre la situación de Devers, Ramírez fue claro en que tiene toda la disposición de ayudar a su compatriota, si este así lo quiere.

“Mis puertas están abiertas y yo puedo aconsejarlo bien a él (…) Lo que él necesite, yo estoy aquí. Si quiere hablar conmigo, estoy aquí y lo estoy, no de parte del equipo, ni nada por el estilo, sino para darle mi experiencia, darle un buen consejo por lo que yo pasé”, sentenció.

of-am