Manny Machado «emocionado» por volver a jugar defensa en GL

SAN DIEGO.- El año pasado, el tercera base de San Diego Padres, Manny Machado, confesó que llevaba dos años enfrentando una condición a la que popularmente se le dice “codo de tenista”, que básicamente es una inflamación en el área del codo que con suficiente descanso, en la mayoría de los casos, tiende a resolverse sola.

Para el dominicano, la solución a su problema fue someterse a un procedimiento quirúrgico al terminar la temporada 2023, mismo que hasta el día 26 de abril de 2024, lo mantuvo fuera de la tercera almohadilla.

Machado, finalmente, ha tenido la oportunidad de jugar defensa en la tercera base y durante un encuentro con la prensa, reveló lo feliz que le hacía regresar a su posición, sin embargo, también fue claro al indicar que, a pesar de sentirse en óptimas condiciones de salud, su cuerpo será el que indique la manera en que ocurrirán las cosas en el futuro cercano.

“Estoy emocionado, primero que nada, por estar de regreso y también por finalmente (poder) jugar defensa. Ya veremos cómo nos va (…) Está todo bien por ahora, esa es la razón por la que estoy de regreso (jugando defensa), pero veremos cómo va, día a día. Debemos ir aumentar la intensidad y tirar lo más que se pueda antes de cada juego”, inició diciendo el antesalista de los Padres.

“Después de jugar, simplemente es ver cómo amanezco al día siguiente, cómo se siente todo el día después y eso nos dará una buena indicación de en dónde me encuentro (…) Obviamente, para mí no estar en el terreno todos los días fue devastador, amo jugar defensa, pero simplemente estoy emocionado de estar ahí afuera, es algo que he extrañado”, agregó Machado.

Los Padres se han mantenido la mayor parte de la temporada utilizando al zurdo Tyler Wade, así como al dominicano Eguy Rosario en la antesala, por lo que es evidente que el regreso de Machado a la tercera base representa una mejora considerable del nivel defensivo con el que el conjunto cuenta en estos momentos.

Machado tiene un DRS (carreras defensivas salvadas) de por vida de 102 en la antesala, así como un UZR (ultimate zone rating) de 65.5 para la posición, lo que demuestra su calidad defensiva.

