Manny García renuncia como gerente general de las Estrellas

Santo Domingo, (EFE).- Manny García anunció este jueves su renuncia como gerente general de las Estrellas Orientales, al revelar «diferencias fundamentales» con el vicepresidente de operaciones del conjunto verde, José Manuel Mallén.

«Con sentimientos encontrados, anuncio mi renuncia como gerente general del equipo de béisbol Estrellas Orientales», expresó García en un comunicado publicado en su cuenta de la red social de Instagram.

En su mensaje, García señaló como una de las causas de su decisión, las «diferencias fundamentales en la filosofía de gestión del equipo» con Mallén.

«Hemos llegado a un punto donde nuestras visiones sobre la contratación y gestión de personal, tanto de jugadores como de empleados de oficina, no están coordenadas, lo cual ha dificultado mi capacidad para desempeñar mis responsabilidades de manera efectiva», afirmó García.

El exejecutivo de las Estrellas sostuvo que «algunos aspectos relacionados con las condiciones de su cargo» no se han cumplido según lo acordado, lo que también ha contribuido a la que calificó como una «difícil decisión».

García destacó que durante su tiempo en la organización se esforzó por dar lo mejor de él y contribuir con el objetivo de mejorar la organización tanto en el campo como fuera del mismo.

Agradeció la oportunidad que le brindó el equipo, al que le auguró éxitos en su camino.

«Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Estrellas Orientales por la oportunidad que me brindó para crecer profesionalmente en esta apasionante industria del béisbol. He valorado cada momento de esta experiencia y me llevo recuerdos y aprendizajes que siempre atesoraré», dijo.

Bajo la gerencia de García, las Estrellas ocupan el segundo lugar en la tabla de posiciones con marca de (13-10) y una racha de cinco victorias consecutivas. EFE

