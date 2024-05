Mal gobierno…peor oposición

El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo

Lo ocurrido en el recién pasado torneo electoral en la República Dominicana debe ser motivo de estudio por parte de analistas políticos y sociólogos, por la razón de que, ¿ cómo un gobierno que no ha podido mostrar ningún logro de importancia que pudiera generar bienestar a la gran mayoría de la población, pudo imponerse con una alta votación ante sus adversarios que representaban los partidos de la oposición ?

A pesar de que todas las encuestas mostraban que la gran mayoría de las personas consultadas creen que la economía y la seguridad ciudadana están mal, la popularidad del presidente Luis Abinader siempre se mantuvo alta. Un país que evidentemente está mal, y que va camino de estar peor y, sin embargo, aprueba a su mandatario y lo reelige por cuatro años más.

Analistas y profesionales serios y competentes han demostrado la mala situación del país en todos los campos: inflación, seguridad, salud, educación, economía, empleo, energía eléctrica, agua, y aun así los partidos de oposición no supieron conformar una alianza sólida que les hubiera permitido derrotar al oficialismo.

Los opositores lucían siempre a la defensiva, iban tras las pautas que les trazaba el mandatario, y nunca se enfocaron en las necesidades reales de las personas, de la clase media tan golpeada, de los pequeños y medianos empresarios, de los comerciantes, de los campesinos y los trabajadores, de los estudiantes que se las arreglan como puedan para seguir estudiando.

Todos los días se mostraban impasibles ante los pronunciamientos del Presidente Abinader vapuleando el pasado, enrostrándoles una serie de desaciertos e imputaciones de actos de corrupción, y no decían nada. ¿ Cuantos peledeístas y fupistas salieron a defender con firmeza y gallardía los grandes logros alcanzados, tanto por Danilo Medina, como por Leonel Fernández, cuando les tocó ser Presidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ?

Es muy probable que los dominicanos no estén convencidos de lo que el Presidente Abinader pregona todos los días, pero es posible que consideren que fue la mejor opción, o la menos mala, a pesar de los desaciertos con los que ha venido manejando a la Nación.

Su narrativa y los apoyos recibidos de la sociedad civil y los comunicadores le han dado resultado. Es casi increíble que una narrativa sustentada principalmente en la transparencia y el combate a la corrupción, componentes que no pasan de un dígito entre los problemas fundamentales de la Nación, haya sido tan exitosa. Pero ello es consecuencia de la falta de una narrativa alternativa desde la oposición que nunca se desarrolló, sustentada en el reclamo de la solución de los grandes problemas que vienen azotando a los dominicanos durante los últimos años.

La peor oposición en el peor momento, en tiempos en que una buena parte de los dominicanos se mantuvieron aguardando al candidato de oposición que pudiera reunir las condiciones para ganarle al oficialismo, los líderes de los principales partidos de la oposición mostraron su mezquindad anteponiendo sus proyectos políticos personales y grupales, a los intereses de la población que estaba dispuesta a apoyarlos.

De no replantearse la estrategia del voto opositor al oficialismo en un futuro inmediato, no me cabe la menor duda de que seguirán aflorando en los partidos de oposición la confusión, desaciertos y desavenencias, garantizando con ello la permanencia del PRM en el poder por un buen tiempo.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.