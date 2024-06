Carlos Adames retiene título CMB; Alberto Puello gana el superligero

NEVADA.- El peleador dominicano Carlos Adames derrotó de manera unánime al estadounidense Terrell Gausha para retener el título de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

En su primera defensa, después de ser ascendido de campeón interino a monarca absoluto, Adames solventó la oposición del olímpico estadounidense, aunque no pudo noquearlo. Dos jueces votaron idéntico 119-109 y el tercero 118-110, todos a favor del quisqueyano.

“Esta fue una victoria muy satisfactoria, habiendo defendido mi titulo de la manera que lo hice con una decisión contundente. Era lo que quería tras haber pasado un año sin pelear, dijo Adames.

Fue un combate de pocos golpes y según el conteo de Compubox, ambos peleadores aterrizaron 107 golpes y lanzaron la misma cantidad de golpes de poder: 200.

La pelea fue más pareja de lo que reflejaron las tarjetas de los imparciales. Adames tomó la iniciativa e impuso el ritmo con combinaciones de golpes a la cabeza y las zonas blandas.

“El nocaut estaba latente hasta que conecté ese golpe bajo sin querer. Fue desafortunado. (Gausha) se pudo recomponer y tomar aire después de eso. Supo ser un rival incómodo para mí”, agregó el dominicano en la conferencia de prensa. “¡Lo mejor está por venir! Quiero darle las gracias a la gente por haber venido a apoyarme”.

Gausha por momentos se metió en el combate, pero el exceso de cautela le pasó factura ante el ojo de los jueces.

“Carlos Adames es un gran boxeador con una pegada potente, así que yo sabía que debía ser cauteloso en los rounds iniciales. Mi estrategia era ser más agresivo en los asaltos finales, y yo pensé que lo había sido, pero eso obviamente no alcanzó esta noche”, comentó Gausha. “El margen de las tarjetas fue amplio y no estuve de acuerdo con ellas. Pensé que había sido una pelea más reñida, pero al final él ganó la pelea y no se puede hacer nada al respecto.

Con la victoria, el peleador dominicano de 30 años mejoró su récord a 24-1-0, 18 KO’s. En tanto, Gausha, de 36, dejó su balance profesional en 24-4-1, 12 KO’s.

“Estoy bendecido por hacer lo que amo a los 36 años de edad sin lesiones y una gran capacidad defensiva. Simplemente debo volver al pizarrón y ya veremos que haremos”, concluyó el pugilista estadounidense que falló por tercera ocasión en una oportunidad titular.

Puello sorprende y derrota a Gary Antuanne Russell

Alberto Puello completó la fiesta para la República Dominicana al superar contra todo pronóstico al hasta entonces invicto estadounidense Gary Antuanne Russell y así agenciarse el título interino superligero del CMB.

La victoria de Puello llegó por decisión dividida. Un juez votó 118-109 para Rusell, pero los otros le dieron el veredicto al dominicano 115-112 y 114-113.

“Cuando celebré cayendo de rodillas al suelo, lo primero que hice fue darle las gracias a Dios, y luego dije ‘lo logré’. La barrera del peso y el tiempo pasado lejos de mi familia valieron la pena después de todo”, dijo después del combate el peleador de 29 años de San Juan de la Maguana.

La precisión en el contragolpe de ‘La Avispa’ Puello hizo la diferencia, a pesar de que le quitaron un punto en el round 9 por aguantar. De acuerdo con Compubox, tuvo una efectividad del 26.6% (aterrizó 112 de 425 golpes lanzados, superior al 16.2% (100 de 619) de Russell.

“El ser campeón se siente fenomenal, ya que este momento marca un antes y un después en mi carrera y en mi vida”, indicó Puello que mejoró su récord a 23-0-0, 10 KO’s. “Fue la mejor pelea de mi vida. Que ahora venga quien sea. Estoy listo para enfrentar a cualquiera”.

“No se trató sobre lo que Puello hizo esta noche, sino que fue lo que yo no logré hacer. Debí haber escuchado y ejecutado más y mejor. Es lo que siempre digo, es un hecho que voy a ganar si ejecuto nuestra estrategia. Hoy me quedé corto en ese aspecto”, reconoció Russell que perdió su invicto como profesional (17-1-0, 17 KO’s). “Yo siempre seré un buen deportista. Felicitaciones a Puello, y a volver a empezar”.

