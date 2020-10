Mal comienzo señora Comisionada

EL AUTOR es comunicador. Reside en Nueva York.

La recientemente designada Comisionada de Cultura de la República Domginicana en USA, ha comenzado mal, en ese sentido necesitará una profunda asesoría que le ayude a superar la mala racha de su aciago comienzo. Pues no bien tomó posesión de su cargo, (la misma noche) canceló a todo el personal, incluyendo a José Acosta y Miguel Aníbal Perdomo, dos intelectuales, ganadores de diversos premios de literatura, que prestigiaban como nadie a esa institución.

Llegó con todo el odio encerrado en varios sobres, los cuales también contenían las cartas de despido, muchas de ellas con errores de redacción. Parecía dibujado en su rostro, el orgasmo de la satisfacción que implicaba entregarlas.

Al recibir la institución el 3 de septiembre, en el acto de traspaso de mando, las imprecisiones e improvisaciones fueron elementos destacados. Se refirió a los presentes, en un discurso sin sustancia, que parecía más de campaña que otra cosa. Haciendo promesas y luciendo desacertada en su enfoque respecto al accionar cultural, hizo del acto más que un evento cultural, un recital de piropos al PRM y al Presidente Abinader.

En su discurso también dijo: “en mi gestión, si la comunidad no va al Comisionado, el Comisionado irá a la comunidad”, con lo que cometió otro error, pues ignoraba que existía “El club de lectores”, programa dirigido por el arquitecto y activista cultural Benjamín García, quien justamente hacía eso; llevar a la comunidad el Comisionado de Cultura. En ese orden, se llevaba a cabo en los distintos condados de New York, la lectura, análisis y debate , sobre los textos elegidos por grupos de lectores que se reunían en Manhattan, Bronx, Queens y Brooklyn, a cuyos encuentros, el activista asistía religiosamente. Se colige entonces, que con ese anuncio, entre otros; Batista J. no aportaba nada nuevo.

La designación de Lourdes Batista, provocó un avispero en la Gran Manzana. Según la prensa local, esta no recibía llamada alguna de la dirección del PRM, lo cual produjo cierto prurito. Con esa práctica, la Comisionada de Cultura de RD en USA, que en su definición errónea del puesto que desempeña, se hace llamar “Comisionada de Cultura de los Estados Unidos» reafirmaba su novatada en estos menesteres. No terminan bien los funcionarios que proceden de espalda a su partido, tenemos ejemplos.

Posteriormente la Comisionada accedió a recibir una delegación del PRM, anotándose otro error: lo hizo en el Comisionado, cosa que nunca ocurrió con el PLD y la gestión pasada. Este proceder de reducido tacto, pone de manifiesto, el desconocimiento de la susodicha, en torno a los linderos entre lo cultural y lo político, toda vez que se presta a recibir en dicha sede cultural, a figuras y dirigentes de su partido, lo cual ipso facto hace de dominio público. Entendemos que Lourdes B. J. debe redirigir su imagen, pues con la hasta ahora proyectada, no hace más que hacerle daño a su gobierno y a sí misma.

Para colmo, en lugar de agenciarse una relación afectiva con la pasada gestión, olvidando que esta en su conjunto es parte de la comunidad dominicana, la nueva Comisionada la ha emprendido contra la misma, al vociferar por las redes sociales, que el Comisionado Dominicano de Cultura estaba infestado de alimañas y que el basement se encontraba repleto de basura, lo cual no obedece a la verdad, sino a un deseo compulsivo de pintarse como la panacea de un cacareado cambio, que parece ser de reversa.

Dicen que ni agua ni consejo se brindan si no son pedidos. Pero quisiéramos hacer una excepción con Lourdes, de quien alguna vez fuimos cercanos. Llévese bien con la comunidad. La petulancia y la riña no son buenas, menos en materia de gestión pública.

Si no desea tomar el consejo, sería bueno una consulta con una antigua aspirante a esa posición, la cual llegó a dicha institución con la bendición del incumbente ministerial de turno. No tardó en arremeter contra todos, dividió en dos grupos al Comisionado Dominicano de Cultura, apañó y fue copartícipe de la idea de “llevarse” ocho empleados de un fuetazo, recomendó cancelaciones y en concubinato con la difamación, a través de las redes hizo publicar todo tipo de información interna y aviesos calificativos, que dejaron maltrecha la imagen de Carlos Sánchez, ex director de esa entidad del Estado.

La infame señora, cuyo trabajo era sentarse en un escritorio, “a no trabajar”, (una especie de botella) miraba, como lo hace usted ahora, a todos por encima del hombro, hasta se frotó la alegría en las manos con un intento de auditoría que le hicieran al Comisionado Dominicano de Cultura. Pero toda maldad fue conjurada, y aquella que fue por lana salió traquilada, con una imagen hecha piltrafa después de repartir puñetazos, en una ridícula trifulca con quien fuera su íntimo aliado en su protervo propósito.

Cuidado señora Comisionada. La ínfula no es buena compañía, Más le vendría bien cierta dosis de humildad y alguna sobredosis del buen manejo. Las va a necesitar.

