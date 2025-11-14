Maduro envía mensaje de paz a Trump y pueblo estadounidense
CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió un mensaje de paz a los estadounidenses en medio de las agresiones constantes de las fuerzas del país norteamericano en el mar Caribe y el Pacífico.
Así, el mandatario manifestó que los pueblos de las dos naciones deben «unirse por la paz del continente». «No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz», subrayó a la CNN durante una manifestación de apoyo al Gobierno en Caracas.
Asimismo, se dirigió a su homólogo estadounidense, Donald Trump. «Mi mensaje es: ‘¡Yes, peace! ¡Yes, peace!’ [‘Sí a la paz’]», dijo en inglés.
Al ser preguntado sobre si está preocupado por una posible agresión de Washington, Maduro subrayó que las autoridades venezolanas están «ocupadas con el pueblo, gobernando con la paz».
La misma jornada, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el inicio de una nueva misión militar en el Caribe, la ‘Operación Lanza del Sur’ (‘South Spear’, en inglés), ordenada por Donald Trump, que estará bajo la dirección del Comando Sur.
Cuponeros, por una vez en sus vidas analicen lo que leen. En todos los que leen hay un mensaje, y no es necesariamente el que ustedes suelen ver y creer. Por el hecho de que alguien pida no pelear, no necesariamente quiere decir que tiene miedo.
Maduro sabe que el mundo lo observa, y nada gana más simpatía que una víctima. Ustedes ven miedo en Maduro, pero no llegar a entender; por qué los gringos no entran? Es que la inteligencia
de Estados Unidos está viendo lo que ustedes no tiene la capacidad para ver. Dos portaaviones, entre ellos el más grande de mundo, 7 u 8 destructores, submarinos nucleares, aviones de vigilancia y reconocimiento y ataque, drones, etc., como si fueran a atacar a China o Rusia, pero no entran; por qué? Si nada tienen para decir, por lo menos hagan esa pregunta: Con un contingente tan poderoso, por qué no entran?
Les voy a plantear dos hipótesis:
1.- Ustedes pudieron observar que Rusia envió a Venezuela dos aviones de cargas, en esos aviones llegaron tropas, de eso estamos seguro; pero además pudieron descargar misiles capaces de hundir cualquier barco, y esas tropas ser quienes los operen. Si los gringos pierden un destructor, aunque expulsen a Maduro, al final habrán perdido esa guerra;
2.- Los rusos y chinos tienen grandes intereses en Venezuela, por lo tanto, los gringos no pueden solamente entrar, dañar y/o perjudicar las infraestructuras de estos países, por lo tanto, se mantienen negociaciones para resolver este conflicto.
Al final, de algo debemos estar bien seguro: Los primeros barcos del contingente de guerra de Estados Unidos, llegaron el 21 de agosto, eso quiere decir, que el 21 de noviembre cumplen 3 meses en el Caribe; que significa eso? Que lamentablemente, ya los gringos no pueden solamente encender motores e irse; para que eso ocurra algo debe suceder que les permita venderse como ganadores; y eso también podría estar en negociación.
Digan algo que al final, ustedes puedan creer; pero no, solo les sale: Maduro tiene miedo, o Maduro se jodió. Por Dios, avancen..
Mensaje de paz al pueblo estadounidense, pues bienvenido sea.
Sin embargo, extender ese mensaje de solidaridad al pichón de dictador y criminal convicto por extensión a sus compinches psicópatas fundamentalistas religiosos de extrema derecha está metiendo las dos patas en un saco.
no estoy de acuerdo que ningun pais soberano sea atacado,intervenido o bombardeado por otro paissoberano,aunque no esta de acuerdo con las dictaduras,ni chave.
Lo que Nicolas Maduro debe de hacer es
respetar la decisión soberana del pueblo
expresada en las urnas.
hablas de paz y tienes muchos ciudadanos
detenidos solo por disentir.
hablas de paz y las torturas, persecuciones y operación tun tun, a la orden del día.
hablas de paz y en abierta alianza a los terroristas de Hamas, Hezbola,FARC y ELN.
Nicolas de que paz hablas?
Maduro dando cátedras de paz a Donald Trump,ese mensaje está recorriendo los cinco continentes, debe ser ponderado por el presidente de EEUU.
De ser ponderado va a obtener el premio Nobel de la Paz.
El mundo no quiere guerra,no quiere sangre.
Presidente Trump,no dale su futuro, el pueblo lo eligió para la paz,ya que los Demócratas habían roto ese acuerdo universal.
