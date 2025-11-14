Maduro envía mensaje de paz a Trump y pueblo estadounidense

Nicolás Maduro y Donald Trump

CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, envió un mensaje de paz a los estadounidenses en medio de las agresiones constantes de las fuerzas del país norteamericano en el mar Caribe y el Pacífico.

Así, el mandatario manifestó que los pueblos de las dos naciones deben «unirse por la paz del continente». «No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz», subrayó a la CNN durante una manifestación de apoyo al Gobierno en Caracas.

Asimismo, se dirigió a su homólogo estadounidense, Donald Trump. «Mi mensaje es: ‘¡Yes, peace! ¡Yes, peace!’ [‘Sí a la paz’]», dijo en inglés.

Al ser preguntado sobre si está preocupado por una posible agresión de Washington, Maduro subrayó que las autoridades venezolanas están «ocupadas con el pueblo, gobernando con la paz».

La misma jornada, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció el inicio de una nueva misión militar en el Caribe, la ‘Operación Lanza del Sur’ (‘South Spear’, en inglés), ordenada por Donald Trump, que estará bajo la dirección del Comando Sur.